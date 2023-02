Van der Bellen sieht keine Friedensperspektive für Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht aktuell keine Perspektive für eine Beilegung des von Russland angefachten Angriffskriegs gegen die Ukraine. Nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stellte Van der Bellen bei einem Besuch am Mittwoch in Kiew fest, er sehe keine "Friedenstauben" am Horizont. Selenskyj bedankte sich für die humanitäre Hilfe Österreichs, übte aber auch Kritik.

Inflation nimmt wieder an Fahrt auf

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiter hoch. Im Jänner hat die Teuerung sogar wieder an Fahrt aufgenommen. Wie die Statistik Austria am Mittwoch zu ihrer Schnellschätzung mitteilte, dürfte die Inflationsrate im Jänner auf 11,1 Prozent gestiegen sein. Das wäre der höchste Wert in der aktuellen Teuerungswelle, nach 11,0 Prozent im Oktober 2022. Grund seien die Strompreise, trotz Strompreisbremse, da die Maßnahmen zur Eindämmung der Netzkosten erst ab März greifen.

24-Jähriger in Wien erstochen - Verdächtiger festgenommen

Wien - Die Wiener Polizei dürfte eine weitere Bluttat geklärt haben: Am 3. Jänner dieses Jahres war in Wien-Margareten ein 24-Jähriger auf der Straße erstochen worden. Für den Iraker kam jede Hilfe zu spät. Der Tat dürfte ein Streit zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen vorangegangen sein. Letzterer wurde jetzt im Zuge umfangreicher Recherchen ausgeforscht, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Mittwoch.

Massive Kritik an NÖ Asyllandesrat Waldhäusl

St. Pölten/Wien - Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl hat mit einem Sager in der Puls 4-Sendung "Pro und Contra" für Aufregung gesorgt. Eine Schülerin verwies auf den Migrationshintergrund von sich und Personen aus ihrer Klasse und betonte, dass sie nicht in Wien wären, wenn Waldhäusls Vorstellungen zum Thema Asyl umgesetzt worden wären. Die Antwort: "Auf die Frage, wenn das schon geschehen wäre, dass hier sehr viele nicht in der Schule wären: Dann wäre Wien noch Wien."

Dreifach-Olympiasieger Mayer schließt Comeback nicht aus

Afritz am See - Der am 29. Dezember 2022 in Bormio überraschend zurückgetretene Skirennläufer Matthias Mayer schließt ein Comeback nicht aus. "Ich mache zurzeit einmal ein bisschen Urlaub und gönne mir das Ganze. Ich möchte es zurzeit aber auch nicht ganz abschreiben", sagte der Kärntner am Mittwoch in einem Mediengespräch am Afritzer See. Der dreifache Ski-Olympiasieger genießt das Freie Skifahren und betonte, dass es ihm bei einer Rückkehr an Zielen nicht mangeln würde.

ÖVP traf andere Parteien nach NÖ-Wahl zu Gesprächen

St. Pölten - Nach der niederösterreichischen Landtagswahl sind am Mittwoch im St. Pöltner Landhaus erste Parteiengespräche über die Bühne gegangen. Die Spitzen von SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS waren zu Treffen mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) geladen. Das Gesprächsklima wurde vielfach als gut beschrieben, Inhalte wurden jedoch nicht bekannt. Die eigentlichen Verhandlungen sollen Mitte Februar starten.

EU will Mercosur-Pakt umsetzen - Österreich bisher dagegen

Brüssel/Wien - Die EU hofft auf die Unterzeichnung des Handelsabkommens mit der lateinamerikanischen Mercosur-Freihandelszone bis Juli. Dieses Ziel nannte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans am Rande eines Besuchs in Mexiko. Er verwies dabei auf ein am 17. und 18.7. geplantes gemeinsames Gipfeltreffen. Österreich hatte sich im Herbst 2019 gegen das geplante Abkommen positioniert. Zuletzt gab es wieder Warnungen davor, etwa von der AK. Die NEOS fordern ein Ende der heimischen Blockade.

Insolvenzverfahren für Signa-Warenhauskette Galeria

Essen/Wien - Das Amtsgericht im deutschen Essen hat das Insolvenzverfahren über die letzte große deutsche Warenhauskette Galeria eröffnet. Das Gericht habe am Mittwoch grünes Licht für das Verfahren in Eigenverwaltung gegeben, nachdem der Sanierungsplan fristgerecht bei Gericht eingereicht worden sei, teilte das Unternehmen mit. Eigner des Warenhausriesen ist die milliardenschwere Signa-Holding des österreichischen Investors Rene Benko.

