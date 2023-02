Van der Bellen sieht keine Friedensperspektive für Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht aktuell keine Perspektive für eine Beilegung des von Russland angefachten Angriffskriegs gegen die Ukraine. Nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stellte Van der Bellen bei einem Besuch am Mittwoch in Kiew fest, er sehe keine "Friedenstauben" am Horizont. Selenskyj bedankte sich für die humanitäre Hilfe Österreichs, übte aber auch Kritik.

EU-Kommissionsvertreter zu Konsultationen in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und weitere Kommissionsmitglieder kommen am Donnerstag in Kiew zu Konsultationen mit der ukrainischen Regierung zusammen. Dabei geht es unter anderem um juristische Möglichkeiten zur Ahndung des russischen Angriffskriegs und den Wunsch Kiews nach einem möglichst schnellen EU-Beitritt. Die Ukraine ist seit dem vergangenen Juni offizieller EU-Beitrittskandidat.

Putin wird bei Stalingrad-Gedenkveranstaltung erwartet

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wolgograd - Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Donnerstag in Wolgograd zu einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der entscheidenden Weltkriegsschlacht in der früher Stalingrad genannten Stadt erwartet. Genauere Angaben zur Uhrzeit von Putins Auftritt wurden im Vorfeld nicht bekanntgegeben. Am 2. Februar 1943 besiegelte die Kapitulation der 6. deutschen Armee die erste große Niederlage der Nazis gegen die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg.

US-Notenbank hebt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an

Washington/Frankfurt - Die US-Notenbank Fed hat wegen der anhaltend hohen Inflation ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht und damit ihren moderateren Kurs fortgesetzt. Gleichzeitig stellte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Es sei zu früh, um im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise den "Sieg" zu verkünden. "Wir sind der Meinung, dass es da noch einiges zu tun gibt."

Nationalrat fixierte Fahrplan zum gleichen Pensionsalter

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch einen konkreten Fahrplan für die Angleichung des Pensionsalters von Frauen und Männern beschlossen. Die SPÖ schloss sich ÖVP und Grünen beim Beschluss an, kritisierte aber wie die FPÖ und NEOS scharf die Pensionspolitik der Regierung. Ebenso kritisiert wurde von der Opposition der "Pflegebonus", obwohl eine Erhöhung von 2.000 auf 2.460 Euro beschlossen wurde.

ÖVP-Team nach NÖ-Wahl offenbar fix

St. Pölten - Das Regierungsteam der Volkspartei Niederösterreich ist nur drei Tage nach der Landtagswahl offenbar fix. Neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bleiben demnach auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf sowie Christiane Teschl-Hofmeister und Ludwig Schleritzko in Regierungsämtern. Ein Online-Bericht der "Kronen Zeitung" wurde der APA am Mittwochabend aus ÖVP-Kreisen bestätigt. Landesrat Jochen Danninger wird demnach Klubobmann und Regierungskoordinator.

Massive Kritik an NÖ Asyllandesrat Waldhäusl

St. Pölten/Wien - Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl hat mit einem Sager in der Puls 4-Sendung "Pro und Contra" für Aufregung gesorgt. Eine Schülerin verwies auf den Migrationshintergrund von sich und Personen aus ihrer Klasse und betonte, dass sie nicht in Wien wären, wenn Waldhäusls Vorstellungen zum Thema Asyl umgesetzt worden wären. Die Antwort: "Auf die Frage, wenn das schon geschehen wäre, dass hier sehr viele nicht in der Schule wären: Dann wäre Wien noch Wien."

20.000 Kundendaten von Hackerangriff bei Magenta betroffen

Wien - Bei einem Hackerangriff auf einen externen österreichischen Vertriebspartner von Magenta Telekom sind bis zu 20.000 Kundendaten von einem seiner Server abgeflossen und im Darknet aufgetaucht. Magenta erhielt am Dienstag davon Kenntnis, Polizei und Datenschutzbehörde wurden eingeschaltet. Forderungen gegenüber Magenta gab es keine, eine russische Tätergruppe bekannte sich zum Angriff, berichtete das Unternehmen am Mittwoch. Betroffene Kunden werden informiert.

