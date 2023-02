Zwei Mal lebenslang und drastische Strafen in Terror-Prozess

Wien - Im Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der beim Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020 vier Passanten getötet hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde, sind in der Nacht auf Donnerstag am Wiener Landesgericht drastische Freiheitsstrafen verhängt worden, darunter zwei Mal lebenslange Haft. Vier Angeklagte wurden im Kern der wider sie erhobenen Vorwürfe anklagekonform schuldig erkannt.

Van der Bellen sieht keine Friedensperspektive für Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht aktuell keine Perspektive für eine Beilegung des von Russland angefachten Angriffskriegs gegen die Ukraine. Nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stellte Van der Bellen bei einem Besuch am Mittwoch in Kiew fest, er sehe keine "Friedenstauben" am Horizont. Selenskyj bedankte sich für die humanitäre Hilfe Österreichs, übte aber auch Kritik.

Putin wird bei Stalingrad-Gedenkveranstaltung erwartet

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wolgograd - Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Donnerstag in Wolgograd zu einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der entscheidenden Weltkriegsschlacht in der früher Stalingrad genannten Stadt erwartet. Genauere Angaben zur Uhrzeit von Putins Auftritt wurden im Vorfeld nicht bekanntgegeben. Am 2. Februar 1943 besiegelte die Kapitulation der 6. deutschen Armee die erste große Niederlage der Nazis gegen die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg.

Selenskyj warnt vor Jahrestag vor mehr russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Jahrestag des russischen Kriegsbeginns am 24. Februar vor einer Zunahme der Angriffe gewarnt. Im Osten hätten die Russen das Ziel, zu dem Datum Errungenschaften vorzuweisen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. "Die Situation wird immer härter", sagte er und lobte den Widerstand der Streitkräfte. Bei einem Raketeneinschlag in Kramatorsk gab es drei Tote und 20 Verletzte.

Borrell schließt Kampfjet-Lieferungen an Kiew nicht aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau/EU-weit - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schließt es nicht aus, dass es trotz der derzeit zurückhaltenden Position von Ländern wie Deutschland und den USA zu einer Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine kommt. Auch die Lieferung von Panzern sei anfangs stark umstritten gewesen, sagte der Spanier im Vorfeld eines EU-Ukraine-Gipfel am Freitag in Kiew. Schließlich sei es bei dem Thema aber doch zu einer Einigung gekommen und man habe diese "rote Linie" überschritten.

Totenmesse für Kardinal Pell in Sydney

Sydney - Unter großem Polizeiaufgebot und begleitet von Protesten ist in der St. Mary's Cathedral in Sydney die Totenmesse für den umstrittenen australischen Kardinal George Pell abgehalten worden. Der vor drei Wochen in Rom gestorbene Pell war der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Im Jahr 2020 wurde er aber in einem Berufungsverfahren nach rund 13 Monaten Haft freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen.

Nach Rakete aus Gaza - Israel schlägt zurück

Gaza - Wenige Stunden nachdem Israel eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefangen hat und in der Grenzstadt Sderot die Alarmsirenen aktiviert worden seien, hat die israelische Armee zurückgeschlagen und Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die Attacke auf Israel reklamierte die bewaffnete Gruppierung "Höhle der Löwen" für sich. Die Gruppe besteht vor allem aus jungen Männern verschiedener bewaffneter Fraktionen in der Stadt Nablus.

Keine Einigung bei Auftaktgespräch zur US-Schuldengrenze

Washington - Beim ersten Gespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zur Anhebung der Schuldengrenze hat es keine Einigung gegeben. Es sei ein "sehr gutes Gespräch" gewesen, sagte McCarthy nach dem Treffen, auch wenn sie unterschiedliche Perspektiven hätten. Sie seien übereingekommen, sich wieder zu treffen. Er glaube, er und Biden könnten am Ende eine Einigung erzielen, sagte McCarthy.

