Von der Leyen kündigt in Kiew neues Sanktionspaket an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei ihrem Besuch in Kiew offiziell neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. "Zwischen jetzt und dem 24. Februar, genau ein Jahr nach Beginn der Invasion, wollen wir ein zehntes Sanktionspaket fertigstellen", sagte von der Leyen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Von der Leyen war am Donnerstagvormittag gemeinsam mit 15 EU-Kommissionsmitgliedern in Kiew eingetroffen.

OMV verdiente 2022 über 5 Milliarden Euro

Wien - Der teilstaatliche Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat 2022 auch dank der hohen Öl- und Gaspreise infolge der Ukraine-Krise ausgezeichnet verdient - nach Abzug von Steuern bleibt ein Gewinn von 5,175 Mrd. Euro. Ein schlechtes Gewissen lässt sich OMV-Chef Alfred Stern deswegen nicht machen: Man habe einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet, und "am meisten von einer erfolgreichen OMV profitiert die Republik Österreich", sagte Stern am Donnerstag.

Verkehrsbehinderungen durch Schneefall in ganz Österreich

Wien - Starke Schneefälle haben Donnerstagfrüh in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf vielen Straßen wurden Schneekettenpflichten verhängt. Betroffen waren die Arlberg Schnellstraße (S16), die Mühlviertler Straße (B310) im Bereich Freistadt, die Katschberg Straße (B99) sowie zahlreiche Landesstraßen vor allem in Ober- und Niederösterreich, meldete der ÖAMTC. In Niederösterreich und der Steiermark rückte die Feuerwehr zu Fahrzeugbergungen aus.

Waldhäusl-Sager für Mikl-Leitner "jenseitig"

St. Pölten - Nach der Asylpolitik-Aussage in Richtung von Schülern in einer TV-Sendung hat am Donnerstag weiter Wirbel um Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl geherrscht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hielt dazu fest: "Was die Aussage betrifft, reicht glaube ich ein Wort, nämlich jenseitig." Waldhäusl selbst zeigte sich allerdings nicht reuig. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) lädt nun die Klasse ins Rathaus ein.

Mordversuchprozess nach Schüssen auf Wiener Polizeibeamte

Wien - Ein 33-Jähriger hat sich am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes an zwei Wiener Polizisten verantworten müssen. Der bisher unbescholtene Mann soll in der Nacht auf den 17. August 2022 in Wien-Penzing mit einer Pistole gezielt auf die Beamten der Polizeiinspektion Storchengasse geschossen haben, die von Augenzeugen alarmiert worden waren, weil der Mann alkoholisiert randalierte. Die Schüsse verfehlten die Polizisten.

Nach Israels Angriff auf Gaza vorerst keine Eskalation

Tel Aviv/Gaza - Nach dem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen ist eine weitere Eskalation des Konflikts mit den Palästinensern zunächst ausgeblieben. In der Nacht auf Donnerstag hatten Jets nach Angaben des israelischen Militärs Raketen- und Waffenproduktionsstätten der radikal-islamischen Hamas bombardiert. Damit habe Israel auf eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete reagiert. Bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit beließen es beide Seiten bei Schlag und Gegenschlag.

Wegen Mordes gesuchter Serbe in Salzburg festgenommen

Salzburg/Novi Sad - Die Polizei hat am Mittwochabend in einem Beherbergungsbetrieb in der Stadt Salzburg einen wegen Mordes gesuchten Mann festgenommen. Der 43-jährige Serbe war wegen eines Tötungsdelikts in seiner Heimat mit internationalem Haftbefehl gesucht worden. Die deutsche Polizei hatte zuvor ihre Salzburger Kollegen informiert, dass der Mann mit dem Auto von Deutschland Richtung Österreich unterwegs sei.

Doppelmordanklage nach Tötung von Mutter und Tochter

Wien - Der Mann, der in der Nacht auf den 4. August 2022 in Wien-Mariahilf seine 32-Jährige Lebensgefährtin und deren 15-jährige Tochter getötet haben soll, ist von der Staatsanwaltschaft Wien wegen Doppelmordes angeklagt worden. Eine entsprechende Anklageschrift wurde beim Landesgericht eingebracht. Der 49-Jährige war nach der ihm angelasteten Bluttat nach Frankreich geflüchtet - das Bundeskriminalamt kam ihm auf die Spur, er wurde am 13. September bei Brest festgenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red