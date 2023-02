Von der Leyen kündigt in Kiew weitere Energiehilfe an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der Ukraine weitere Unterstützung beim Wiederaufbau der von Russland zerstörten Energie-Infrastruktur zugesagt. Gemeinsam mit der Europäischen Energiegemeinschaft werde man mehr als 150 Millionen Euro für den Einkauf wichtiger Energietechnik zur Verfügung stellen, sagte sie am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Zudem kündigte sie ein neues Sanktionspaket an.

Österreich weist vier russische Diplomaten aus

Wien/Kiew (Kyjiw) - Das Außenministerium weist vier russische Diplomaten aus. "Zwei Diplomaten der russischen Botschaft haben mit ihrem diplomatischen Status unvereinbare Handlungen gesetzt" und wurden "zu unerwünschten Personen (Personae non gratae) erklärt", teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. Auch zwei Diplomaten der Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen seien zum Verlassen Österreichs aufgefordert worden. Russland protestierte dagegen und kündigte Gegenmaßnahmen an.

OMV verdiente 2022 über 5 Milliarden Euro

Wien - Der teilstaatliche Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat 2022 auch dank der hohen Öl- und Gaspreise infolge der Ukraine-Krise ausgezeichnet verdient - nach Abzug von Steuern bleibt ein Gewinn von 5,175 Mrd. Euro. Ein schlechtes Gewissen lässt sich OMV-Chef Alfred Stern deswegen nicht machen: Man habe einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet, und "am meisten von einer erfolgreichen OMV profitiert die Republik Österreich", sagte Stern am Donnerstag.

Verkehrsbehinderungen durch Schneefall in ganz Österreich

Wien - Starke Schneefälle haben Donnerstagfrüh in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf vielen Straßen wurden Schneekettenpflichten verhängt. Betroffen waren die Arlberg Schnellstraße (S16), die Mühlviertler Straße (B310) im Bereich Freistadt, die Katschberg Straße (B99) sowie zahlreiche Landesstraßen vor allem in Ober- und Niederösterreich, meldete der ÖAMTC. In Niederösterreich und der Steiermark rückte die Feuerwehr zu Fahrzeugbergungen aus.

Mordversuchprozess nach Schüssen auf Wiener Polizeibeamte

Wien - Ein 33-Jähriger hat sich am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes an zwei Wiener Polizisten verantworten müssen. Der bisher unbescholtene Mann soll in der Nacht auf den 17. August 2022 in Wien-Penzing mit einer Pistole gezielt auf die Beamten der Polizeiinspektion Storchengasse geschossen haben, die von Augenzeugen alarmiert worden waren, weil der Mann alkoholisiert randalierte. Die Schüsse verfehlten die Polizisten.

Doppelmordanklage nach Tötung von Mutter und Tochter

Wien - Der Mann, der in der Nacht auf den 4. August 2022 in Wien-Mariahilf seine 32-Jährige Lebensgefährtin und deren 15-jährige Tochter getötet haben soll, ist von der Staatsanwaltschaft Wien wegen Doppelmordes angeklagt worden. Eine entsprechende Anklageschrift wurde beim Landesgericht eingebracht. Die Hauptverhandlung findet bereits am 15. Februar statt. Dem Mann drohen bei einem anklagekonformen Schuldspruch zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

Acht tote Arbeiter bei Brand in Krim-Hafenstadt Sewastopol

Sewastopol - Acht Männer sind bei einem Brand in einer Unterkunft für Bauarbeiter in der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim ums Leben gekommen. Die Leichen der Männer aus verschiedenen Regionen Russlands seien nach den Löscharbeiten entdeckt worden, teilte der Gouverneur Michail Raswoschajew am Donnerstag mit. Zwei Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zunächst war von fünf Toten die Rede gewesen.

Wiener Börse leicht im Plus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagnachmittag nach der Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung weiterhin leicht im Plus tendiert. Der ATX legte um 0,26 Prozent auf 3.387 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen herrschten etwas deutlichere Zuwächse vor. Gebremst wurde der ATX von den Abschlägen der Schwergewichte Raiffeisen Bank International und OMV. Raiffeisen fielen um 2 Prozent und OMV nach Zahlenvorlage 3,1 Prozent.

