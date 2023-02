Von der Leyen kündigt in Kiew weitere Energiehilfe an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der Ukraine weitere Unterstützung beim Wiederaufbau der von Russland zerstörten Energie-Infrastruktur zugesagt. Gemeinsam mit der Europäischen Energiegemeinschaft werde man mehr als 150 Millionen Euro für den Einkauf wichtiger Energietechnik zur Verfügung stellen, sagte sie am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Zudem kündigte sie ein neues Sanktionspaket an.

Österreich weist vier russische Diplomaten aus

Wien/Kiew (Kyjiw) - Das Außenministerium weist vier russische Diplomaten aus. "Zwei Diplomaten der russischen Botschaft haben mit ihrem diplomatischen Status unvereinbare Handlungen gesetzt" und wurden "zu unerwünschten Personen (Personae non gratae) erklärt", teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. Auch zwei Diplomaten der Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen seien zum Verlassen Österreichs aufgefordert worden. Russland protestierte dagegen und kündigte Gegenmaßnahmen an.

80 Jahre nach Stalingrad-Schlacht droht Putin Deutschland

Wolgograd - 80 Jahre nach dem Sieg der Roten Armee über die Wehrmacht in der Schlacht um Stalingrad hat Kremlchef Wladimir Putin dem einstigen Gegner Deutschland vorgeworfen, sich in einen Krieg mit Russland hineinziehen zu lassen. "Es ist unfassbar, aber eine Tatsache: Wir werden erneut mit dem deutschen Panzer Leopard bedroht", sagte Putin am Donnerstag bei einem Festakt in Wolgograd, das vorübergehend wegen des Jahrestags wieder Stalingrad genannt wurde.

Verkehrsbehinderungen durch Schneefall in ganz Österreich

Wien - Starke Schneefälle haben Donnerstagfrüh in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf vielen Straßen wurden Schneekettenpflichten verhängt. Betroffen waren die Arlberg Schnellstraße (S16), die Mühlviertler Straße (B310) im Bereich Freistadt, die Katschberg Straße (B99) sowie zahlreiche Landesstraßen vor allem in Ober- und Niederösterreich, meldete der ÖAMTC. In Niederösterreich und der Steiermark rückte die Feuerwehr zu Fahrzeugbergungen aus.

OMV verdiente 2022 über 5 Milliarden Euro

Wien - Der teilstaatliche Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat 2022 auch dank der hohen Öl- und Gaspreise infolge der Ukraine-Krise ausgezeichnet verdient - nach Abzug von Steuern bleibt ein Gewinn von 5,175 Mrd. Euro. Ein schlechtes Gewissen lässt sich OMV-Chef Alfred Stern deswegen nicht machen: Man habe einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet, und "am meisten von einer erfolgreichen OMV profitiert die Republik Österreich", sagte Stern am Donnerstag.

Wirbel um Sager von NÖ Landesrat Waldhäusl hält an

St. Pölten - Rund um die Asylpolitik-Aussage von Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl in Richtung von Schülern in einer TV-Sendung hat am Donnerstag weiter Wirbel geherrscht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnete das Zitat als "jenseitig". Von der SPÖ kam eine Rücktrittsaufforderung, SOS Mitmensch startete eine Petition mit der Abberufung Waldhäusls als Ziel. Der Freiheitliche selbst zeigte sich nicht reuig.

2,5 Jahre Haft nach Schüssen auf Wiener Polizeibeamte

Wien - Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 2,5 Jahre Haft verurteilt worden, weil der bisher unbescholtene Mann in der Nacht auf den 17. August 2022 in Penzing auf zwei Wiener Polizisten drei Schüsse abgegeben hatte. Die Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse waren von Augenzeugen alarmiert worden, weil der Mann zuvor alkoholisiert randalierte. Die Schüsse verfehlten die Polizisten.

Immunität von zwei EU-Abgeordneten aufgehoben

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Im Zuge des EU-Korruptionsskandals hat das Europaparlament die Immunität von zwei Abgeordneten aufgehoben. Mit diesem Schritt vom Donnerstag wird der Weg freigemacht für Ermittlungen gegen den belgischen Abgeordneten Marc Tarabella und den Italiener Andrea Cozzolino. Beide Politiker waren bis vor kurzem Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion.

Wiener Börse schließt leicht im Plus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel leicht im Plus beendet. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich um 0,22 Prozent auf 3.386 Punkte. An den europäischen Leitbörsen herrschten deutlichere Zuwächse vor. Gebremst wurde der ATX von den Abschlägen der Schwergewichte Raiffeisen Bank International und OMV. Raiffeisen-Aktien fielen um 2,2 Prozent und OMV nach Zahlenvorlage 4,7 Prozent. Die AT&S-Papiere steigerten sich hingegen um deutliche 5,2 Prozent.

