EU-Spitze trifft sich in Kiew mit Präsident Selenskyj

Kiew (Kyjiw)/Moskau/EU-weit - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel kommen am Freitag in Kiew mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammen. Thema soll neben der Unterstützung im Krieg gegen Russland der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die Europäische Union sein. Die Ukraine hofft, dass noch in diesem Jahr Verhandlungen beginnen. Die 27 EU-Staaten haben sich jedoch darauf verständigt, dass zuvor Reformversprechen eingelöst werden müssen.

Österreichs Politik erwartet kein rasches Kriegsende

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Jahr nach Kriegsausbruch erwartet Österreichs Politik keinen raschen Friedensschluss in der Ukraine. Dies zeigt eine APA-Umfrage unter den außenpolitischen Sprechern der Nationalratsparteien. Die gemeinsame EU-Antwort auf die russische Aggression unterstützen alle Parteien mit Ausnahme der FPÖ, die sich gegen die Russland-Sanktionen positioniert. Beim Thema Neutralität scheren hingegen NEOS aus, die anders als die anderen Parteien kein klares Bekenntnis zu ihr ablegen.

CIA-Direktor warnt vor Chinas Ambitionen bezüglich Taiwans

Washington - CIA-Direktor William Burns warnt davor, die Ambitionen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping gegenüber Taiwan zu unterschätzen. "Unsere Einschätzung bei der CIA ist, dass ich die Ambitionen von Präsident Xi in Bezug auf Taiwan nicht unterschätzen würde", sagte der Direktor des US-Geheimdienstes am Donnerstag bei einer Veranstaltung der George Town University in Washington. Für den Ukraine-Krieg hält Burns das nächste halbe Jahr für entscheidend.

Treffen von Macron und Netanyahu - Ukraine und Iran im Fokus

Paris - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben bei einem Treffen in Paris über den Iran und den Krieg in der Ukraine beraten. Präsident Macron habe die Notwendigkeit eines entschiedenen Auftretens angesichts des iranischen Vorantreibens des Atomprogramms betont, das bei einer Fortdauer unweigerlich Konsequenzen nach sich ziehen werde, teilte der �lys�epalast nach dem Treffen am Donnerstagabend mit.

Wien und Niederösterreich starten in die Semesterferien

Wien - In Wien und Niederösterreich beginnt heute, Freitag, für rund 450.000 Schülerinnen und Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt. Aufgrund des Urlauberreiseverkehrs sind ab Freitagnachmittag auf den Wiener Ausfallstraßen Verkehrsprobleme zu erwarten, spätestens am Samstag dürfte es auch in Westösterreich wegen des anhaltenden Schneefalls zu Verzögerungen kommen.

Chinesischer Spionage-Ballon in den US-Luftraum eingedrungen

Washington - Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen, um offenbar hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte auszukundschaften. Der Ballon werde intensiv beobachtet, teilte am Donnerstag (Ortszeit) ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums mit. Ein möglicher Abschuss sei verworfen worden, weil dies womöglich zu viele Menschen gefährdet hätte. Die Gefahr, ausspioniert zu werden, sei relativ gering.

Güterzug erfasst zwei Kinder in Deutschland - eines stirbt

Recklinghausen - Ein Güterzug hat in der deutschen Stadt Recklinghausen im Ruhrgebiet zwei Kinder erfasst. Eines von ihnen starb. Das andere Kind kämpft ums Überleben und wird in einem Krankenhaus versorgt, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul in der Nacht auf Freitag sagte. Er war an den Unfallort geeilt. Das tödlich verletzte Kind war zehn Jahre alt, das schwer verletzte Kind ist neun, wie es von der Polizei auf Basis erster Erkenntnisse hieß.

2,5 Jahre Haft nach Schüssen auf Wiener Polizeibeamte

Wien - Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 2,5 Jahre Haft verurteilt worden, weil der bisher unbescholtene Mann in der Nacht auf den 17. August 2022 in Penzing auf zwei Wiener Polizisten drei Schüsse abgegeben hatte. Die Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse waren von Augenzeugen alarmiert worden, weil der Mann zuvor alkoholisiert randalierte. Die Schüsse verfehlten die Polizisten.

