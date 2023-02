EU-Spitze trifft sich in Kiew mit Präsident Selenskyj

Kiew (Kyjiw)/Moskau/EU-weit - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel kommen am Freitag in Kiew mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammen. Thema soll neben der Unterstützung im Krieg gegen Russland der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die Europäische Union sein. Die Ukraine hofft, dass noch in diesem Jahr Verhandlungen beginnen. Die 27 EU-Staaten haben sich jedoch darauf verständigt, dass zuvor Reformversprechen eingelöst werden müssen.

Österreichs Politik erwartet kein rasches Kriegsende

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Jahr nach Kriegsausbruch erwartet Österreichs Politik keinen raschen Friedensschluss in der Ukraine. Dies zeigt eine APA-Umfrage unter den außenpolitischen Sprechern der Nationalratsparteien. Die gemeinsame EU-Antwort auf die russische Aggression unterstützen alle Parteien mit Ausnahme der FPÖ, die sich gegen die Russland-Sanktionen positioniert. Beim Thema Neutralität scheren hingegen NEOS aus, die anders als die anderen Parteien kein klares Bekenntnis zu ihr ablegen.

ORF-NÖ Landesdirektor Ziegler stellt sein Amt zur Verfügung

Wien - Nach schweren Vorwürfen gegen Robert Ziegler aus dessen Zeit als Chefredakteur hat dieser sein Amt als Direktor des ORF-Landesstudios Niederösterreich zur Verfügung gestellt. In einem Gespräch am Donnerstag nahm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der "Respekt für den verantwortungsvollen Schritt" zeigte, das Angebot Zieglers an. Ziegler selbst sprach von einem "schweren Schritt zum Wohle des ORF-Niederösterreich".

Güterzug erfasst zwei Kinder in Deutschland - eines stirbt

Recklinghausen - Ein Güterzug hat in der deutschen Stadt Recklinghausen im Ruhrgebiet zwei Kinder erfasst. Eines von ihnen starb. Das andere Kind kämpft ums Überleben und wird in einem Krankenhaus versorgt, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul in der Nacht auf Freitag sagte. Er war an den Unfallort geeilt. Das tödlich verletzte Kind war zehn Jahre alt, das schwer verletzte Kind ist neun, wie es von der Polizei auf Basis erster Erkenntnisse hieß.

Wien und Niederösterreich starten in die Semesterferien

Wien - In Wien und Niederösterreich beginnt heute, Freitag, für rund 450.000 Schülerinnen und Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt. Aufgrund des Urlauberreiseverkehrs sind ab Freitagnachmittag auf den Wiener Ausfallstraßen Verkehrsprobleme zu erwarten, spätestens am Samstag dürfte es auch in Westösterreich wegen des anhaltenden Schneefalls zu Verzögerungen kommen.

Chinesischer Spionage-Ballon in den US-Luftraum eingedrungen

Washington - Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen, um offenbar hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte auszukundschaften. Der Ballon werde intensiv beobachtet, teilte am Donnerstag (Ortszeit) ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums mit. Ein möglicher Abschuss sei verworfen worden, weil dies womöglich zu viele Menschen gefährdet hätte. Die Gefahr, ausspioniert zu werden, sei relativ gering.

E-Control: Energielieferanten sollen Kunden besser schützen

Wien - Die turbulente Situation auf den Strom- und Gasmärkten hat im vergangenen Jahr nicht nur Versorger, sondern auch ihre Kundinnen und Kunden vor große Herausforderungen gestellt. "Die Preise haben verrückt gespielt, in einer Dimension, die wir nie gekannt haben", sagte E-Control Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. Regelungen zum Schutz der Kunden seien daher wichtiger als je zuvor. Die Regulierungsbehörde fordert Energielieferanten deshalb nun auf, aktiv zu werden.

Papst Franziskus setzt Afrika-Reise im Südsudan fort

Vatikanstadt/Juba - Nach drei Tagen in der Demokratischen Republik Kongo setzt Papst Franziskus am Freitag seine Afrika-Reise im Nachbarland Südsudan fort. In der noch jungen Republik mit etwa zehn Millionen Einwohnern kommt es immer wieder zu Ausbrüchen von Gewalt. Der Papst wird bei dem als "Pilgerreise des Friedens" bezeichneten Besuch vom anglikanischen Primas Erzbischof Justin Welby und dem Moderator der presbyterianischen Kirche Schottlands, Iain Greenshields, begleitet.

