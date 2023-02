Luftalarm vor Beginn des EU-Gipfels in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/EU-weit - Während ein EU-Gipfel in Kiew beginnen sollte, ist am Freitag in der Früh in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel wollten in Kiew mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Thema soll neben der Unterstützung im Krieg gegen Russland der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die Europäische Union sein.

ORF-NÖ Landesdirektor Ziegler stellt sein Amt zur Verfügung

Wien - Nach schweren Vorwürfen gegen Robert Ziegler aus dessen Zeit als Chefredakteur hat dieser sein Amt als Direktor des ORF-Landesstudios Niederösterreich zur Verfügung gestellt. In einem Gespräch am Donnerstag nahm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der "Respekt für den verantwortungsvollen Schritt" zeigte, das Angebot Zieglers an. Ziegler selbst sprach von einem "schweren Schritt zum Wohle des ORF-Niederösterreich".

Güterzug erfasst zwei Kinder in Deutschland - eines stirbt

Recklinghausen - Ein Neunjähriger, der bei einem Unglück an einer Bahnstrecke im deutschen Ruhrgebiet schwer verletzt wurde, ist nach einer Operation "aktuell nicht mehr akut in Lebensgefahr", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein Güterzug hatte am Donnerstagabend zwei Buben im Alter von zehn und neun Jahren erfasst. Der Zehnjährige starb. Es gebe keine Hinweise auf weitere Verletzte, berichtete der Polizeisprecher.

Chinesischer Spionage-Ballon in den US-Luftraum eingedrungen

Washington - Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen, um offenbar hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte auszukundschaften. Der Ballon werde intensiv beobachtet, teilte am Donnerstag (Ortszeit) ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums mit. Ein möglicher Abschuss sei verworfen worden, weil dies womöglich zu viele Menschen gefährdet hätte. Die Gefahr, ausspioniert zu werden, sei relativ gering.

Massaker mit 20 Toten vor Papst-Besuch im Südsudan

Vatikanstadt/Juba - Kurz vor der Ankunft von Papst Franziskus an Freitag hält die Gewalt im Krisenstaat Südsudan weiter an. Mindestens 20 Menschen kamen bei Zusammenstößen im Bundesstaat Zentral-Äquatoria südlich der Hauptstadt Juba ums Leben, wie der Informationsminister des Bundesstaats erklärte. Hintergrund für die Gewalt am Donnerstag soll eine Racheaktion von Viehhirten gewesen sein, die zuvor von unbekannten bewaffneten Gruppen überfallen worden waren.

17 Tote bei Busunglück in Pakistan

Islamabad - In Pakistan sind bei einem Busunglück am Freitag 17 Menschen gestorben und mehr als 20 weitere verletzt worden. Nach Angaben von Rettungskräften war das Fahrzeug in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa unterwegs, als es mit einem Laster zusammenstieß. Unter den Toten sollen mindestens zwei Kinder sein.

Experte sieht Chancen auf Erregermonitoring für Covid und Co

Wien - Die Ansage der Regierung, alle Corona-Maßnahmen stufenweise bis Ende Juni auslaufen zu lassen, ist für den Virologen Andreas Bergthaler nachvollziehbar - auch wenn Fragen zum Schutz vulnerabler Gruppen und zu Long Covid noch nicht ausreichend gelöst sind. Die Ansage, dass man trotzdem weiter auf Monitoring setze, sei positiv. Um einen "großen Wurf" zu schaffen, sollte so ein System aber künftig auch auf die Nachverfolgung anderer Erreger ausgebaut werden.

Projekt "Frühe Hilfen" kommt österreichweit

Wien - Mit dem Projekt "Frühe Hilfen" bekommen Schwangere, junge Mütter und Familien Unterstützung. Familienbegleiterinnen und Begleiter bieten Hilfe in belastenden Situationen. Seit 2015 gibt es das Projekt, 8.000 Familien mit Kindern wurden seither unterstützt und längerfristig begleitet. Nun werden die "Frühen Hilfen" österreichweit in allen Bezirken ausgerollt. Bis 2024 stehen dafür nun zusätzlich 15 Millionen Euro zur Verfügung, informierte das Gesundheitsministerium.

