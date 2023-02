Luftalarm vor Beginn des EU-Gipfels in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/EU-weit - Während ein EU-Gipfel in Kiew beginnen sollte, ist am Freitag in der Früh in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel wollten in Kiew mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Thema soll neben der Unterstützung im Krieg gegen Russland der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die Europäische Union sein.

Kindesmissbrauchsverdacht in Skischule in Lech am Arlberg

Lech/Feldkirch/Wien - Schwere Vorwürfe erheben der Vater eines dreijährigen Buben und der Rechtsvertreter der Familie, der Wiener Rechtsanwalt Nikolaus Rast. Der Bub dürfte in der zweiten Jännerwoche während eines Skiurlaubs in Lech am Arlberg von einem Mitarbeiter einer Skischule sexuell missbraucht worden sein. Nach der Rückkehr nach Wien - die Familie lebt in der Bundeshauptstadt - ging es dem Buben körperlich zusehends schlechter, am 16. Jänner berichtete er den Eltern vom Übergriff.

Russland nimmt zum Jahrestag an OSZE-Tagung in Wien teil

Moskau - Russland will genau ein Jahr nach Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine an der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Wien teilnehmen. "Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Erhalt des Visums und bereiten uns auf die Reise vor. Ich denke, alles wird normal", sagte der Vizechef des Außenausschusses im russischen Föderationsrat Wladimir Dschabarow Freitag der Zeitung "Parlamentarskaja Gaseta". Österreich habe versichert, allen russischen Abgeordneten Visa zu erteilen.

ORF-NÖ Landesdirektor Ziegler tritt nach Vorwürfen zurück

Wien - Nach schweren Vorwürfen gegen Robert Ziegler aus dessen Zeit als Chefredakteur hat dieser sein Amt als Direktor des ORF-Landesstudios Niederösterreich zur Verfügung gestellt. In einem Gespräch am Donnerstag nahm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der "Respekt für den verantwortungsvollen Schritt" zeigte, das Angebot Zieglers an. Ziegler selbst sprach in einer Aussendung von einem "schweren Schritt zum Wohle des ORF-Niederösterreich".

Chinesischer Spionage-Ballon in den US-Luftraum eingedrungen

Washington - Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen, um offenbar hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte auszukundschaften. Der Ballon werde intensiv beobachtet, teilte am Donnerstag (Ortszeit) ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums mit. Ein möglicher Abschuss sei verworfen worden, weil dies womöglich zu viele Menschen gefährdet hätte. Aus Peking hieß es am Freitag, man gehe den Berichten nach.

Güterzug erfasst zwei Kinder in Deutschland - eines stirbt

Recklinghausen - Ein Neunjähriger, der bei einem Unglück an einer Bahnstrecke im deutschen Ruhrgebiet schwer verletzt wurde, ist nach einer Operation "aktuell nicht mehr akut in Lebensgefahr", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein Güterzug hatte am Donnerstagabend zwei Buben im Alter von zehn und neun Jahren erfasst. Der Zehnjährige starb. Es gebe keine Hinweise auf weitere Verletzte, berichtete der Polizeisprecher.

Massaker mit 20 Toten vor Papst-Besuch im Südsudan

Vatikanstadt/Juba - Kurz vor der Ankunft von Papst Franziskus an Freitag hält die Gewalt im Krisenstaat Südsudan weiter an. Mindestens 20 Menschen kamen bei Zusammenstößen im Bundesstaat Zentral-Äquatoria südlich der Hauptstadt Juba ums Leben, wie der Informationsminister des Bundesstaats erklärte. Hintergrund für die Gewalt am Donnerstag soll eine Racheaktion von Viehhirten gewesen sein, die zuvor von unbekannten bewaffneten Gruppen überfallen worden waren.

Kindermissbrauch: Plattformen in Bayern zerschlagen

Bamberg - Bayerischen Ermittlern ist ein Schlag gegen Betreiber von internationalen Plattformen mit Kinder-Missbrauchsdarstellungen im Darknet gelungen. In den USA, in Großbritannien und in Deutschland seien mehrere Verdächtige festgenommen worden, teilten das bayerische Landeskriminalamt (LKA) und die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg am Freitag mit. Sie sollen als Administratoren, Programmierer oder Moderatoren tätig gewesen sein. Drei Darknet-Plattformen seien stillgelegt worden.

