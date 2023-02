IV: In Schlüsseltechnologien droht massiver Personalmangel

Wien - Die Industriellenvereinigung (IV) warnt vor einem drastischen Mangel an hochqualifizierten Arbeitskräften in den Schlüsseltechnologien. Diese seien aber wichtig, um den Wohlstand aufrechtzuerhalten. Angesetzt werden müsste schon in der Volksschule - und letztlich gehe es auch darum aufzuzeigen, dass Technologiejobs der beste Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel seien. "Denn wer die Technologie beherrscht, bestimmt über die Zukunft", so IV-Präsident Georg Knill.

Luftalarm zum Auftakt des EU-Gipfels in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/EU-weit - Der Beginn des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew ist am Freitag von einem landesweiten Luftalarm überschattet worden. Ob der Luftalarm Auswirkungen auf den Gipfel hatte, blieb zunächst unklar. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel wollten in Kiew mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Thema soll neben der Unterstützung im Krieg gegen Russland der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die EU sein.

Kindesmissbrauchsverdacht in Skischule in Lech am Arlberg

Lech/Feldkirch/Wien - Schwere Vorwürfe erheben der Vater eines dreijährigen Buben und der Rechtsvertreter der Familie, der Wiener Rechtsanwalt Nikolaus Rast. Der Bub dürfte in der zweiten Jännerwoche während eines Skiurlaubs in Lech am Arlberg von einem Mitarbeiter einer Skischule sexuell missbraucht worden sein. Nach der Rückkehr nach Wien - die Familie lebt in der Bundeshauptstadt - ging es dem Buben körperlich zusehends schlechter, am 16. Jänner berichtete er den Eltern vom Übergriff.

ORF-NÖ Landesdirektor Ziegler tritt nach Vorwürfen zurück

Wien - Nach schweren Vorwürfen gegen Robert Ziegler aus dessen Zeit als Chefredakteur hat dieser seine Funktion als ORF-NÖ-Landesstudiodirektor zur Verfügung gestellt. In einem Gespräch am Donnerstag nahm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der "Respekt für den verantwortungsvollen Schritt" zeigte, das Angebot Zieglers an. Ziegler selbst sprach in einer Aussendung von einem "schweren Schritt zum Wohle des ORF-Niederösterreich". Der ORF-Redaktionsrat zeigte sich "erleichtert".

Chinesischer Spionage-Ballon in den US-Luftraum eingedrungen

Washington - Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen, um offenbar hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte auszukundschaften. Der Ballon werde intensiv beobachtet, teilte am Donnerstag (Ortszeit) ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums mit. Ein möglicher Abschuss sei verworfen worden, weil dies womöglich zu viele Menschen gefährdet hätte. Aus Peking hieß es am Freitag, man gehe den Berichten nach.

Massaker mit 20 Toten vor Papst-Besuch im Südsudan

Vatikanstadt/Juba - Kurz vor der Ankunft von Papst Franziskus an Freitag hält die Gewalt im Krisenstaat Südsudan weiter an. Mindestens 20 Menschen kamen bei Zusammenstößen im Bundesstaat Zentral-Äquatoria südlich der Hauptstadt Juba ums Leben, wie der Informationsminister des Bundesstaats erklärte. Hintergrund für die Gewalt am Donnerstag soll eine Racheaktion von Viehhirten gewesen sein, die zuvor von unbekannten bewaffneten Gruppen überfallen worden waren.

Schneefall hält Einsatzkräfte in Teilen Österreichs auf Trab

St. Pölten/Graz - Schneefall hat am Freitag in vor allem in den westlichen Bundesländern Österreichs für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Am Samstag soll bereits an der Alpennordseite weiterer Schneefall hinzukommen. Neben hängen gebliebenen Lkw wurde die zunehmend hohe Lawinengefahr zu einem Problem, berichtete der ÖAMTC. Eine Wetterwende kommt laut Geosphere Austria erst kommende Woche. Betroffen waren vor allem Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark.

Russland nimmt zum Jahrestag an OSZE-Tagung in Wien teil

Moskau - Russland will genau ein Jahr nach Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine an der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Wien teilnehmen. "Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Erhalt des Visums und bereiten uns auf die Reise vor. Ich denke, alles wird normal", sagte der Vizechef des Außenausschusses im russischen Föderationsrat Wladimir Dschabarow Freitag der Zeitung "Parlamentarskaja Gaseta". Österreich habe versichert, allen russischen Abgeordneten Visa zu erteilen.

