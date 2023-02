Papst Franziskus trifft Flüchtlinge im Südsudan

Juba/Vatikanstadt - Papst Franziskus will am Samstag im Südsudan Binnenflüchtlinge und Migranten treffen. In der noch jungen Republik kommt es trotz einer Friedensvereinbarung seit Jahren immer wieder zu Konflikten, Kämpfen und Überfällen, weswegen viele Menschen ihre Häuser und Heimatregionen verlassen mussten.

China weist "Spekulationen" über Spionageballon zurück

Washington - China hat die US-Vorwürfe über mögliche Spionage mit einem großen Ballon über den USA als verunglimpfend zurückgewiesen. "Wir akzeptieren keine grundlosen Spekulationen und Stimmungsmache", zitierte das Außenamt in Peking am Samstag den obersten Außenpolitiker Wang Yi aus seinem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken, der seinen China-Besuch zuvor kurzfristig abgesagt hatte. Nach US-Angaben schwebt unterdessen ein weiterer möglicher Spionageballon über Lateinamerika.

Wintersportler bei Lawinenabgang in Tirol gestorben

Fieberbrunn/Sölden - Ein Wintersportler ist am Freitag bei einem Lawinenabgang im freien Skiraum im Königstal zwischen Obergurl und Hochgurgl im Tiroler Ötztal ums Leben gekommen. Der Skifahrer wurde von dem Schneebrett vollständig verschüttet und nach der Bergung reanimiert, verstarb jedoch letztlich, hieß es von Polizei zur APA. Die genaue Identität des Todesopfers wurde aus Rücksicht auf die Angehörigen vorerst nicht genannt.

Burschenbundball und Gegendemo in Linz

Linz - In Linz findet heute, Samstag, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der Burschenbundball statt - und damit auch die Demonstration des "Bündnis Linz gegen Rechts", das die Veranstaltung als rechtsextrem kritisiert. Die Demo-Anmelder rechnen mit rund 300 Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmern. Die Polizei erwartet keinerlei Probleme, man sei aber gut vorbereitet, hieß es seitens der Exekutive im Vorfeld.

Mindestens 13 Tote bei Waldbränden in Chile

Santiago de Chile - Bei verheerenden Waldbränden in Chile sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte der Katastrophenschutz des südamerikanischen Landes am Freitagabend (Ortszeit) mit. Demnach stammten elf der Toten aus der Gemeinde Santa Juana in der Region B�o B�o im Süden Chiles. Unter den Toten war auch eine Feuerwehrfrau, die von einem Wagen überrollt worden war.

EU-Staaten wollen Preis für russische Dieselexporte absenken

Brüssel - Die EU will Russland gemeinsam mit internationalen Partnern dazu zwingen, Erdölprodukte wie Diesel künftig unter Marktpreis an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Eine am Freitagabend von Regierungsvertretern erzielte Absprache sieht eine Preisobergrenze von vorerst 100 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) vor, wie eine Sprecherin der aktuellen schwedischen EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel bestätigte. Umgerechnet sind das derzeit rund 91 Euro.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red