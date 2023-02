Ballon-Affäre belastet Beziehungen zwischen USA und China

Washington/Peking - Die Beziehungen zwischen den USA und China sind an einem Tiefpunkt angelangt. US-Außenminister Antony Blinken nannte das Auftauchen eines "chinesischen Überwachungsballons" im Luftraum der USA "inakzeptabel" und "unverantwortlich". China wies die US-Spionagevorwürfe am Samstag entschieden zurück. "Wir akzeptieren keine grundlosen Spekulationen und Stimmungsmache", zitierte das Außenamt in Peking den obersten Außenpolitiker Wang Yi aus seinem Telefongespräch mit Blinken.

Winterwetter sorgt weiter für Probleme auf den Straßen

Wien - Die Wetterlage hatte österreichweit für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt, meldete der ÖAMTC. "Derzeit ist z.B. die Tauern Autobahn wegen eines hängen gebliebenen Lkw bei Zederhaus gesperrt. Auch die Lawinengefahr sorgt für einige Straßensperren."

Papst: Kirche soll für Grundrechte im Südsudan arbeiten

Juba/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat Bischöfe und Kirchenmitarbeiter im Südsudan zum Eintreten für Grundrechte in dem instabilen und konfliktgepeinigten ostafrikanischen Land aufgerufen. Angesichts der Leiden durch Ungerechtigkeit und Gewalt könne die Kirche nicht neutral bleiben, sagte der Papst an seinem zweiten Besuchstag in der Hauptstadt Juba laut Kathpress. "Wo eine Frau oder ein Mann in ihren Grundrechten verletzt werden, wird Christus verletzt", so Franziskus.

Grenzkontrollen zur Slowakei werden mit Montag gestoppt

Wien - Die Kontrollen an der Grenze zwischen Österreich und der Slowakei werden mit Montag wieder beendet. Stattdessen wird man Grenzraum-Kontrollen in Abstimmung mit dem Nachbarland weiter führen, teilt das Innenressort der APA mit. Anlass für die Strategieänderung ist, dass auch Tschechien seine Kontrollen an der Grenze zur Slowakei einstellt.

Mindestens 13 Tote bei Waldbränden in Chile

Santiago de Chile - Bei verheerenden Waldbränden in Chile sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte der Katastrophenschutz des südamerikanischen Landes am Freitagabend (Ortszeit) mit. Demnach stammten elf der Toten aus der Gemeinde Santa Juana in der Region B�o B�o im Süden Chiles. Unter den Toten war auch eine Feuerwehrfrau, die von einem Wagen überrollt worden war.

Rund 13.000 ukrainische Kinder in österreichischen Schulen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine werden 13.149 ukrainische Kinder und Jugendliche an den österreichischen Schulen unterrichtet. 5.682 davon besuchen laut Zahlen des Bildungsministeriums eine Volksschule, 5.416 eine AHS-Unterstufe bzw. Mittelschule sowie 2.051 eine weiterführende Schule. Damit ist die Zahl der ukrainischen Schüler seit Beginn des Schuljahrs um rund 2.000 angewachsen.

FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz stellt sich hinter Waldhäusl

Wien - Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl erhält nach seiner weithin als menschenverachtend kritisierten Asylpolitik-Aussage Rückendeckung durch den freiheitlichen Generalsekretär Michael Schnedlitz. Mit dem Sager, dass Wien ohne Migrantenkinder noch Wien wäre, habe Waldhäusl "vollkommen recht", sagte Schnedlitz am Samstag gegenüber dem ORF-Radio Ö1.

Sechster US-Polizist nach Tod von Tyre Nichols entlassen

Washington - Nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen Tyre Nichols in den USA hat die Polizei von Memphis im Bundesstaat Tennessee einen weiteren Beamten entlassen. Der Ex-Polizist habe gegen mehrere interne Vorschriften verstoßen, begründete die Behörde am Freitag (Ortszeit) den Schritt. Er habe unter anderem Regeln im Zusammenhang mit persönlichem Verhalten, Wahrheitstreue und dem Umgang mit Polizeiausrüstung missachtet.

