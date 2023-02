Zwei Tote und Verschüttete bei Lawinen in Tirol und Vbg.

Bregenz/Innsbruck - In Kaltenbach (Zillertal) ist am Samstag ein 17-Jähriger unter einer Lawine ums Leben gekommen. Bereits am Vormittag war im Kleinwalsertal ein 55-Jähriger tot unter einer Lawine gefunden worden. Die Lawinenlage in Westösterreich sorgte am Samstag für viele Rettungseinsätze. Wintersportler waren allen Warnungen zum Trotz - es herrschte Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala - im freien Gelände unterwegs, mehrere Personen wurden bei Abgängen verschüttet und verletzt.

Mutmaßlicher chinesischer Spionageballon in USA abgeschossen

Washington/Peking - Die USA haben nach eigenen Angaben einen Spionageballon Chinas am Samstag vor ihrer Küste abgeschossen. Präsident Joe Biden habe den Abschuss durch das Militär gebilligt, erklärten Regierungsvertreter. Verteidigungsminister Lloyd Austin teilte mit, die Luftwaffe habe den Ballon vor der Küste des Bundesstaats South Carolina gestoppt. China habe den Ballon zur versuchten Überwachung strategischer Einrichtungen auf dem US-Festland eingesetzt. Peking bestreitet die Vorwürfe.

Neue Öl-Sanktionen der EU gegen Russland treten in Kraft

Brüssel/Moskau - Ölprodukte aus Russland dürfen von diesem Sonntag an nicht mehr in die Europäische Union importiert werden. Grundlage der Einfuhrbeschränkung ist eine im vergangenen Juni von den 27 Mitgliedstaaten beschlossene Sanktionsverordnung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie trat bereits kurz nach dem Beschluss in Kraft, sah aber für das Ölprodukte-Embargo eine lange Übergangsfrist vor.

Medwedew warnt vor weiteren US-Waffenlieferungen an Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Lieferung moderner Waffen aus den USA an die Ukraine lösen nach Darstellung des russischen Spitzenpolitikers Dmitri Medwedew nur weitere Vergeltungsschläge des russischen Militärs aus. Das gelte bis hin zur Nukleardoktrin, sagte Medwedew der Journalistin Nadana Fridrichson, die die Zitate auf ihrem Telegram-Kanal veröffentlichte. "Die gesamte Ukraine, die unter Kiews Herrschaft bleibt, wird brennen", erklärte der Ex-Präsident in dem schriftlich geführten Interview.

Deutscher Regisseur und Intendant Jürgen Flimm gestorben

Berlin - Der deutsche Regisseur und Intendant Jürgen Flimm ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 81 Jahren in Hamelwörden nordwestlich von Hamburg, wie die Berliner Staatsoper Unter den Linden mitteilte. Flimm galt als einer der maßgeblichen Regisseure im deutschen Sprachraum. 2002 bis 2004 war er Schauspieldirektor der Salzburger Festspiele, 2006 bis 2010 ihr Intendant.

FPÖ nach Waldhäusl-Sager zwiegespalten

Wien - Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl erhält nach seiner weithin als menschenverachtend kritisierten Asylpolitik-Aussage Rückendeckung durch den freiheitlichen Generalsekretär Michael Schnedlitz. Ganz anders äußerte sich am Samstag hingegen die Salzburger FP-Chefin Marlene Svazek, die sich heuer einer Landtagswahl stellen muss. Sie glaube, dass "Waldhäusl irgendwo in seinem Denkmuster verunfallt oder vielleicht falsch abgebogen ist", sagte sie zur "Presse".

Eleusis läutet Kulturhauptstadt-Jahr ein

Eleusis (Elefsina) - Mit einer multimedialen Feier und der Beteiligung zahlreicher Einwohner hat am Samstag die kleine griechische Hafenstadt Eleusis (auch: Elefsina) ihr Europäisches Kulturhauptstadt-Jahr eingeleitet. Sie ist mit rund 30.000 Einwohnern die bisher kleinste Stadt, die Kulturhauptstadt Europas wird.

Burschenbundball und 650 Leute bei Gegendemo in Linz

Linz - Nach zwei Jahren Corona-Pause hat am Samstag in Linz wieder der Burschenbundball stattgefunden - und damit auch die Demonstration des "Bündnis Linz gegen Rechts", das die Veranstaltung als rechtsextrem kritisiert. Rund 300 Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmer versammelten sich ab 17.30 Uhr vor dem Ars Electronica Center, auf dem Demozug durch die Stadt wurden es offiziell 650 Leute, berichtete die oö. Polizei. Die Veranstalter sprachen von 1.200 Teilnehmenden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red