Zwei Tote und Verschüttete bei Lawinen in Tirol und Vbg.

Bregenz/Innsbruck - In Kaltenbach (Zillertal) ist am Samstag ein 17-Jähriger unter einer Lawine ums Leben gekommen. Bereits am Vormittag war im Kleinwalsertal ein 55-Jähriger tot unter einer Lawine gefunden worden. Die Lawinenlage in Westösterreich sorgte am Samstag für viele Rettungseinsätze. Wintersportler waren allen Warnungen zum Trotz - es herrschte Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala - im freien Gelände unterwegs, mehrere Personen wurden bei Abgängen verschüttet und verletzt.

China nach Abschuss von Ballon durch US-Militär empört

Peking/Washington - Das US-Militär hat nach tagelanger Beobachtung einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abgeschossen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bestätigte am Samstag (Ortszeit), US-Kampfjets hätten "den von der Volksrepublik China gestarteten und ihr gehörenden Überwachungsballon" vor der Atlantikküste von South Carolina zum Absturz gebracht. Die USA bezichtigten China der Spionage mit dem Ballon. Peking protestierte am Sonntag gegen die "offensichtliche Überreaktion".

Neue Öl-Sanktionen der EU gegen Russland treten in Kraft

Brüssel/Moskau - Ölprodukte aus Russland dürfen von diesem Sonntag an nicht mehr in die Europäische Union importiert werden. Grundlage der Einfuhrbeschränkung ist eine im vergangenen Juni von den 27 Mitgliedstaaten beschlossene Sanktionsverordnung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie trat bereits kurz nach dem Beschluss in Kraft, sah aber für das Ölprodukte-Embargo eine lange Übergangsfrist vor.

Selenskyj begrüßt Panzerausbildung

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Beginn der Ausbildung ukrainischer Besatzungen am britischen Kampfpanzer Challenger 2 begrüßt. "Das ist ein gutes Gefährt und wird eine ernsthafte Verstärkung auf dem Schlachtfeld sein", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Samstagabend. Er bedankte sich bei Großbritannien für die militärische Hilfe. Die Lage an der Front bezeichnete er als schwierig, gab sich aber siegesbewusst.

Grammys werden zum 65. Mal in Los Angeles verliehen

Los Angeles - Die wichtigen Grammy-Musikpreise werden in der Nacht zum Montag (1 Uhr MEZ) in Los Angeles verliehen. Besonders im Fokus steht dabei US-Sängerin Beyonc�, die mit neun Nominierungen die meisten Chancen auf eines der goldenen Grammophone hat und bei vier Auszeichnungen sogar zum Musikstar mit den meisten Trophäen jemals aufsteigen könnte.

FPÖ nach Waldhäusl-Sager zwiegespalten

Wien - Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl erhält nach seiner weithin als menschenverachtend kritisierten Asylpolitik-Aussage Rückendeckung durch den freiheitlichen Generalsekretär Michael Schnedlitz. Ganz anders äußerte sich am Samstag hingegen die Salzburger FP-Chefin Marlene Svazek, die sich heuer einer Landtagswahl stellen muss. Sie glaube, dass "Waldhäusl irgendwo in seinem Denkmuster verunfallt oder vielleicht falsch abgebogen ist", sagte sie zur "Presse".

