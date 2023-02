Suche nach drei Lawinenverschütteten wird fortgesetzt

Innsbruck/Bregenz/St. Pölten - In Tirol wird am Sonntag die Suche nach drei Lawinenverschütteten fortgesetzt. Zwei Personen waren in St. Anton am Arlberg von einem Schneebrett erfasst worden, ebenso ein Skitourengeher in Kaunerberg (Bez. Landeck). Die Suche nach ihnen war wegen Lawinengefahr unterbrochen worden. Die Situation am Sonntag beschrieben die Warndienste von Vorarlberg und Tirol weiter als gefährlich, in höheren Lagen herrschte Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala.

Früherer pakistanischer Militärmachthaber Musharraf tot

Islamabad - Der ehemalige pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf ist tot. Ein hochrangiger pakistanischer Sicherheitsbeamter erklärte gegenüber AFP Sonntagfrüh, der 79-Jährige habe in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen "letzten Atemzug getan", das pakistanische Militär bestätigte seinen Tod. Musharraf, der sich in Pakistan zunächst 1999 an die Macht geputscht und dann von 2001 bis 2008 als Präsident des Landes regiert hatte, war seit Längerem schwer erkrankt.

Neue Öl-Sanktionen der EU gegen Russland in Kraft

Brüssel/Moskau - Ölprodukte aus Russland dürfen seit dem heutigen Sonntag an nicht mehr in die Europäische Union importiert werden. Grundlage der Einfuhrbeschränkung ist eine im vergangenen Juni von den 27 Mitgliedstaaten beschlossene Sanktionsverordnung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie trat bereits kurz nach dem Beschluss in Kraft, sah aber für das Ölprodukte-Embargo eine lange Übergangsfrist vor.

Selenskyj begrüßt Panzerausbildung

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Beginn der Ausbildung ukrainischer Besatzungen am britischen Kampfpanzer Challenger 2 begrüßt. "Das ist ein gutes Gefährt und wird eine ernsthafte Verstärkung auf dem Schlachtfeld sein", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Samstagabend. Er bedankte sich bei Großbritannien für die militärische Hilfe. Die Lage an der Front bezeichnete er als schwierig, gab sich aber siegesbewusst.

China nach Abschuss von Ballon durch US-Militär empört

Peking/Washington - Das US-Militär hat nach tagelanger Beobachtung einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abgeschossen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bestätigte am Samstag (Ortszeit), US-Kampfjets hätten "den von der Volksrepublik China gestarteten und ihr gehörenden Überwachungsballon" vor der Atlantikküste von South Carolina zum Absturz gebracht. Die USA bezichtigten China der Spionage mit dem Ballon. Peking protestierte am Sonntag gegen die "offensichtliche Überreaktion".

Rekordkälte in USA und Kanada durch Polarluft

New York - Im Osten der USA und Kanadas haben polare Luftströme mit starken Windböen für extremen Frost gesorgt. Am Gipfel des Mount Washington in New Hampshire sank die durch den Wind beeinflusste sogenannte Windchill-Temperatur der US-Wetterbehörde NWS zufolge in der Nacht auf Samstag auf minus 78 Grad Celsius - der niedrigste in den USA je gemessene Wert. In der Region wurden zudem sogenannte Frostbeben beobachtet, durch extreme Kälte verursachte Erderschütterungen.

Tausende demonstrieren in Lima gegen Perus Präsidentin

Lima - In der peruanischen Hauptstadt Lima haben am Samstag erneut Tausende Menschen gegen Präsidentin Dina Boluarte protestiert. Nach Angaben der Organisatoren handelte es sich um die größte Demonstration seit Beginn der Proteste im Dezember, in deren Verlauf bereits 48 Menschen starben. Bei Einbruch der Dunkelheit kam es am Samstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei.

Grammys werden zum 65. Mal in Los Angeles verliehen

Los Angeles - Die wichtigen Grammy-Musikpreise werden in der Nacht auf Montag (1 Uhr MEZ) in Los Angeles verliehen. Besonders im Fokus steht dabei US-Sängerin Beyonc�, die mit neun Nominierungen die meisten Chancen auf eines der goldenen Grammophone hat und bei vier Auszeichnungen sogar zum Musikstar mit den meisten Trophäen jemals aufsteigen könnte.

