Zwei Wintersportler in Tirol tot aus Lawine geborgen

Innsbruck/Bregenz/St. Pölten - Zwei Skitourengeher sind am Sonntag in St. Anton tot aus dem Schnee geborgen worden, ebenso ein 62-jähriger Skitourengeher in Kaunerberg (Bez. Landeck). In Osttirol wurde ein Schneepflug mitgerissen, der Lenker starb. Die Zahl der Lawinentoten an diesem Wochenende erhöht sich damit weiter, seit Freitag starben in Tirol und Vorarlberg bereits sieben Personen. Die Warndienste beschrieben die Lage weiter als gefährlich, es herrschte Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala.

SPÖ fordert nationalen Schutzschirm für Energiefirmen

Wien - Die Wiener SPÖ sieht sich im bisherigen Verlauf der Untersuchungskommission zur Wien Energie darin bestätigt, dass es einen nationalen oder europaweiten Schutzschirm gebraucht hätte bzw. immer noch brauche, um Notfall-Aktionen wie rund um die Wien Energie zu verhindern. Ein solcher hätte zwar die Energiemarkt-Turbulenzen nicht verhindert, aber "hätte die Dramatik abfedern können". Die Sozialdemokraten kritisierten am Sonntag via Aussendung eine "Tatenlosigkeit des Bundes".

Selenskyj begrüßt Panzerausbildung

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Beginn der Ausbildung ukrainischer Besatzungen am britischen Kampfpanzer Challenger 2 begrüßt. "Das ist ein gutes Gefährt und wird eine ernsthafte Verstärkung auf dem Schlachtfeld sein", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Samstagabend. Er bedankte sich bei Großbritannien für die militärische Hilfe. Die Lage an der Front bezeichnete er als schwierig, gab sich aber siegesbewusst.

Neue Öl-Sanktionen der EU gegen Russland in Kraft

Brüssel/Moskau - Ölprodukte aus Russland dürfen seit dem heutigen Sonntag an nicht mehr in die Europäische Union importiert werden. Grundlage der Einfuhrbeschränkung ist eine im vergangenen Juni von den 27 Mitgliedstaaten beschlossene Sanktionsverordnung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie trat bereits kurz nach dem Beschluss in Kraft, sah aber für das Ölprodukte-Embargo eine lange Übergangsfrist vor.

Früherer pakistanischer Militärmachthaber Musharraf tot

Islamabad - Der ehemalige pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf ist tot. Ein hochrangiger pakistanischer Sicherheitsbeamter erklärte gegenüber AFP Sonntagfrüh, der 79-Jährige habe in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen "letzten Atemzug getan", das pakistanische Militär bestätigte seinen Tod. Musharraf, der sich in Pakistan zunächst 1999 an die Macht geputscht und dann von 2001 bis 2008 als Präsident des Landes regiert hatte, war seit Längerem schwer erkrankt.

Papst ruft bei Messe im Südsudan zu Gewaltverzicht auf

Juba - Zum Abschluss seines Besuchs im krisengebeutelten Südsudan hat Papst Franziskus bei einer Freiluftmesse zum Gewaltverzicht aufgerufen. "Lassen Sie uns die Waffen des Hasses und der Rache niederlegen", sagte Franziskus vor rund 70.000 Gläubigen in der südsudanesischen Hauptstadt Juba. Er rief dazu auf, "Antipathien und Abneigungen" zu überwinden, die "im Laufe der Zeit chronisch geworden" seien.

AK will befristete Mietverträge für große Vermieter beenden

Wien - Die AK warnt verstärkt vor weiteren Mietsteigerungen. Sie will befristete Mietverträge durch große Vermieter abschaffen. Ein Problem sei, dass fast die Hälfte (47 Prozent) aller Mietverträge befristet seien, hieß es am Sonntag in einer Aussendung unter Berufung auf Mikrozensus-Daten. Befristete bestehende Mietverträge im privaten Segment sind im Schnitt um etwa 130 Euro pro Monat teurer als unbefristete. In befristet vermieteten Wohnungen lebten an die 700.000 Menschen.

Rekordkälte in USA und Kanada durch Polarluft

New York - Im Osten der USA und Kanadas haben polare Luftströme mit starken Windböen für extremen Frost gesorgt. Am Gipfel des Mount Washington in New Hampshire sank die durch den Wind beeinflusste sogenannte Windchill-Temperatur der US-Wetterbehörde NWS zufolge in der Nacht auf Samstag auf minus 78 Grad Celsius - der niedrigste in den USA je gemessene Wert. In der Region wurden zudem sogenannte Frostbeben beobachtet, durch extreme Kälte verursachte Erderschütterungen.

