Bisher acht Tote nach Lawinenabgängen in Westösterreich

Innsbruck/Bregenz/St. Pölten - Seit Freitag sind in Tirol und Vorarlberg acht Personen unter Lawinen gestorben. In St. Anton/Arlberg und in Kaunerberg (Bez. Landeck) kamen am Samstag drei Skitourengeher ums Leben, ebenso ein 55-Jähriger im Kleinwalsertal und ein 17-Jähriger im Zillertal. In Osttirol wurde ein Schneepflug von einer Lawine erfasst und starb. Im Ötztal kam am Sonntag eine Person unter einem Schneebrett ums Leben. Bereits am Freitag starb ein chinesischer Freerider.

AK und SPÖ warnen vor hohen Mietkostensteigerungen

Wien - Die steigenden Mieten sorgen weiter für teils heftige Debatten. Die AK warnte am Sonntag vor weiteren Mietsteigerungen und will befristete Mietverträge durch große Vermieter abschaffen. Die SPÖ sah sich indes durch die deutschen Grünen bestärkt, die angesichts stark steigender Lebenshaltungskosten staatliche Eingriffe bei Indexmieten fordern. Die Sozialdemokraten bekräftigten daraufhin ihre Forderung an die türkis-grüne Regierung nach einem Einfrieren der Mieten bis 2025.

Womöglich weitere Opfer in Kinderbetreuungsstätte in Lech

Lech/Wien - Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsverdacht in einer Kinderbetreuungsstätte in Lech - ein dreijähriger Bub aus Wien wurde vermutlich während des Skiurlaubs im Jänner von einem Betreuer missbraucht, die Polizei ermittelt - könnte es weitere Opfer geben. Beim Bündnis Kinderschutz Österreich - einem Verein gegen Missbrauch an und Misshandlung von Kindern - haben sich zwei weitere Familien gemeldet, deren Kinder zur gleichen Zeit in der Einrichtung und womöglich betroffen waren.

Scholz: "Keine Sonderregeln für Ukraine bei EU-Beitritt"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Unmittelbar nach dem EU-Ukraine-Gipfel hat Deutschlands Kanzler Olaf Scholz betont, dass es für die Ukraine keine Sonderregeln für eine Aufnahme in die EU gibt. "Die Voraussetzungen zum Beitritt sind für alle gleich", sagt der SPD-Politiker der Boulevardzeitung "Bild am Sonntag". Scholz hat wiederholt auf einen schnelleren Beitrittsprozess für die Westbalkan-Staaten gedrängt.

Ukraine rechnet mit russischer Offensive diesen Monat

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine rechnet mit einer möglichen russischen Offensive noch in diesem Monat. Vermutlich werde Russland sie aus symbolischen Gründen um den Jahrestag des Beginns der Invasion am 24. Februar starten, sagte Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Sonntag. Bis zum Beginn der erwarteten Offensive würden zwar nicht alle von den westlichen Partnern versprochenen Waffen in der Ukraine eintreffen, sein Land verfüge aber über Reserven, um den russischen Vormarsch aufzuhalten.

SPÖ fordert nationalen Schutzschirm für Energiefirmen

Wien - Die Wiener SPÖ sieht sich im bisherigen Verlauf der U-Kommission zur Wien Energie darin bestätigt, dass es einen nationalen oder europaweiten Schutzschirm gebraucht hätte bzw. weiter brauche, um Notfall-Aktionen wie rund um die Wien Energie zu verhindern. Ein solcher hätte zwar die Energiemarkt-Turbulenzen nicht verhindert, aber "hätte die Dramatik abfedern können". Die SPÖ kritisierte in dem Zusammenhang eine "Tatenlosigkeit des Bundes". ÖVP und FPÖ erneuerten ihre Kritik.

Papst beendet Besuch im Südsudan mit Aufruf zu Gewaltende

Juba - Mit einer Freiluftmesse und einem Aufruf zum Ende der Gewalt hat Papst Franziskus am Sonntag seinen Besuch im von Krisen erschütterten Südsudan beendet. "Lasst uns die Waffen des Hasses und der Rache niederlegen", sagte Franziskus am Sonntag vor rund 70.000 Gläubigen in der südsudanesischen Hauptstadt Juba. Anschließend trat er am Mittag den Rückflug nach Rom an. Damit endete die mehrtägige Afrikareise des Papstes.

