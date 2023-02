Kyrylo Budanov wird neuer ukrainischer Verteidigungsminister

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine wechselt laut einem Vertrauten von Präsident Wolodymyr Selenskyj den Verteidigungsminister aus. Neuer Ressortchef werde der bisherige Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, teilte der Parlamentsabgeordnete und Fraktionschef von Selenskyjs Partei Diener des Volkes Dawyd Arachamija mit. Der bisherige Verteidigungsminister Olexij Resnikow, der wegen eines Korruptionsskandals in seinem Haus unter Druck geraten war, wechselt auf einen anderen Regierungsposten.

Ukraine rechnet mit russischer Offensive diesen Monat

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine rechnet mit einer möglichen russischen Offensive noch in diesem Monat. Vermutlich werde Russland sie aus symbolischen Gründen um den Jahrestag des Beginns der Invasion am 24. Februar starten, sagte Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Sonntag. Bis zum Beginn der erwarteten Offensive würden zwar nicht alle von den westlichen Partnern versprochenen Waffen in der Ukraine eintreffen, sein Land verfüge aber über Reserven, um den russischen Vormarsch aufzuhalten.

Ski-WM in Courchevel/Meribel beginnt mit Frauen-Kombination

Meribel/Courchevel - Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel/Meribel beginnen am Montag mit der Kombination der Frauen. Für Österreich sind Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Ramona Siebenhofer und Cornelia Hütter im Einsatz, Topfavoritin ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. 13 Medaillenentscheidungen sind bis 19. Februar angesetzt, Titelverteidiger für Österreich sind Katharina Liensberger (Parallel, Slalom), Vincent Kriechmayr (Abfahrt, Super-G) und Marco Schwarz (Kombination).

Botschafterjob für Ex-Kurz-Sprecher sorgt für Diskussion

Wien/Abu Dhabi - Die Bestellung eines ehemaligen Sprechers von Sebastian Kurz (ÖVP) in dessen Zeit als Außenminister bzw. Bundeskanzler zum österreichischen Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sorgt laut der Onlineausgabe der Zeitung "Der Standard" für Diskussionen. Ein in der Ausscheidung unterlegener Bewerber für den Posten in Abu Dhabi wandte sich demnach an die Gleichbehandlungskommission, die eine "Diskriminierung" feststellte, berichtete "derstandard.at" am Sonntag.

Großangelegter Hackerangriff in Italien

Rom - Ein groß angelegter Hackerangriff hat am Sonntag die Webseiten mehrerer Organisationen und Institutionen in Italien lahm gelegt. Der Angriff erfolge auf weltweiter Skala und belastete neben Italien auch andere Länder wie Frankreich, Finnland, Kanada und die USA, so die italienische Agentur für Cybersicherheit (ACN). Die Behörde berichtete von Ransomware-Angriffen, die die betroffenen IT-Systeme verschlüsseln und unbrauchbar machen, bis ein Lösegeld gezahlt wird.

Medien: Zehntausende Gefangene im Iran begnadigt

Teheran - Der Iran hat anlässlich seines nahenden Nationalfeiertages eine Amnestie angekündigt, die auch für Menschen gelten soll, die im Zuge der anhaltenden Proteste festgenommen worden waren. Der oberste geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei habe "der Begnadigung und Strafmilderung einer großen Zahl von Beschuldigten zugestimmt, die im Zusammenhang mit jüngsten Vorfällen angeklagt oder in anderen Fällen verurteilt wurden", hieß es auf einer Erklärung auf Khameneis Webseite.

Entsetzen im Irak nach Tötung von Youtube-Star

Basra - Im Irak herrscht Entsetzen nach der Tötung eines jungen Youtube-Stars durch ihren Vater - mutmaßlich wegen des Verstoßes gegen familiäre Werte. Am Sonntag demonstrierte eine kleine Gruppe junger Frauen vor dem Gebäude des Obersten Justizrats in Bagdad, wie Unterstützer bei Twitter mitteilten. Sie forderten eine Strafe für den Mörder von Tiba Ali. In Basra im Süden versammelte sich laut Berichten eine weitere Gruppe zu einer Mahnwache.

