Innenminister: Tote bei Erdbeben in der Türkei

Istanbul - Bei den Erdbeben in der Südosttürkei sind Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Montag, ohne eine Anzahl zu nennen. Zwei Beben der Stärke 7,4 und 7,9 hatten zuvor kurz nacheinander am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien.

Ski-WM in Courchevel/Meribel beginnt mit Frauen-Kombination

Meribel/Courchevel - Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel/Meribel beginnen am Montag mit der Kombination der Frauen. Für Österreich sind Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Ramona Siebenhofer und Cornelia Hütter im Einsatz, Topfavoritin ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. 13 Medaillenentscheidungen sind bis 19. Februar angesetzt, Titelverteidiger für Österreich sind Katharina Liensberger (Parallel, Slalom), Vincent Kriechmayr (Abfahrt, Super-G) und Marco Schwarz (Kombination).

Kyrylo Budanow wird neuer ukrainischer Verteidigungsminister

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor einer erwarteten russischen Frühjahrsoffensive und inmitten des Kampfs gegen Korruption wechselt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Verteidigungsminister aus. Militärgeheimdienst-Chef Kyrylo Budanow löse Olexij Resnikow an der Spitze des Ministeriums ab, teilte der Parlamentsabgeordnete und Selenskyj-Vertraute Dawyd Arachamija am Sonntag mit. Resnikow übernehme einen anderen Regierungsposten. Wann der Wechsel in Kraft tritt, blieb zunächst offen.

Ukraine rechnet mit russischer Offensive diesen Monat

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine rechnet mit einer möglichen russischen Offensive noch in diesem Monat. Vermutlich werde Russland sie aus symbolischen Gründen um den Jahrestag des Beginns der Invasion am 24. Februar starten, sagte Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Sonntag. Bis zum Beginn der erwarteten Offensive würden zwar nicht alle von den westlichen Partnern versprochenen Waffen in der Ukraine eintreffen, sein Land verfüge aber über Reserven, um den russischen Vormarsch aufzuhalten.

Beyonc� mit 32 Preisen erfolgreichster Grammy-Star jemals

Los Angeles - US-Sängerin Beyonc� hat mit 32 Auszeichnungen den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten aufgestellt. Der 41-jährige Superstar gewann bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles in der Kategorie Best Dance/Electronic Album mit der Platte "Renaissance" und überholte in der Grammy-Geschichte damit den bereits gestorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen.

China zitiert US-Geschäftsträger ins Außenamt

Washington - Aus Protest gegen den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch das US-Militär hat Chinas Außenministerium den Geschäftsträger der amerikanischen Botschaft in Peking vorgeladen. Wie das Außenamt am Montag mitteilte, sagte Vizeaußenminister Xie Feng bei der Begegnung am Sonntag, das Eindringen des Ballons sei nur ein "Unfall" gewesen, der durch "höhere Gewalt" passiert sei. "Die Fakten sind klar und können nicht verdreht werden."

Botschafterjob für Ex-Kurz-Sprecher sorgt für Diskussion

Wien/Abu Dhabi - Die Bestellung eines Ex-Sprechers von Sebastian Kurz (ÖVP) in dessen Zeit als Außenminister bzw. Bundeskanzler zum Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sorgt laut der Onlineausgabe der Zeitung "Der Standard" für Diskussionen. Ein in der Ausscheidung unterlegener Bewerber für den Posten wandte sich demnach an die Gleichbehandlungskommission, die eine "Diskriminierung" feststellte. Die ÖVP wies die Kritik an Berchtolds Bestellung als "haltlos" zurück.

