Mindestens 600 Tote nach Erdbeben in der Türkei und Syrien

Istanbul/Damaskus - Bei Erdbeben im Südosten der Türkei und im Nordosten Syriens sind am Montag mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. In der Türkei wurden laut Vizepräsident Fuat Oktay 284 Opfer gezählt. Mehr als 2.000 Menschen seien verletzt worden. Für Syrien nannte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh 230 Tote und mehr als 600 Verletzte. Die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gegenden in Syrien arbeitet, meldete mehr als 100 weitere Todesopfer.

Beyonc� mit 32 Preisen erfolgreichster Grammy-Star jemals

Los Angeles - US-Sängerin Beyonc� hat bei den Grammy-Awards einmal mehr abgeräumt und mit nun 32 Trophäen einen neuen Rekord aufgestellt. Der 41-jährige Superstar bekam an ihrem triumphalen Sonntagabend bei der Preisverleihung in Los Angeles vier der Grammophone - und steht damit ganz allein auf Platz eins der ewigen Bestenliste. Zuvor hatte der britisch-ungarische Dirigent Georg Solti mit 31 Grammys den Rekord des Musikers mit den meisten Preisen gehalten.

Bundesmuseen 2022 im Aufwind, aber unter Vor-Corona-Niveau

Wien - Es geht aufwärts: Die Bundesmuseen verzeichneten 2022 nach zwei mageren Coronajahren erstmals wieder einen deutlichen Zuwachs an Besucherinnen und Besuchern. Mit insgesamt 5,4 Mio. Besuchen wurde die Gesamtzahl von 2021 mehr als verdoppelt, allerdings blieb man 21,5 Prozent unter dem Vor-Corona-Allzeit-Hoch von 2019 (6,9 Mio.). Zum Vergleich: Im Jahr 2017 verzeichneten die Häuser 5,6 Mio. Besuche. Besonders auffällig ist der unterschiedliche Zuwachs in den einzelnen Häusern.

Kyrylo Budanow wird neuer ukrainischer Verteidigungsminister

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor einer erwarteten russischen Frühjahrsoffensive und inmitten des Kampfs gegen Korruption wechselt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Verteidigungsminister aus. Militärgeheimdienst-Chef Kyrylo Budanow löse Olexij Resnikow an der Spitze des Ministeriums ab, teilte der Parlamentsabgeordnete und Selenskyj-Vertraute Dawyd Arachamija am Sonntag mit. Resnikow übernehme einen anderen Regierungsposten. Wann der Wechsel in Kraft tritt, blieb zunächst offen.

Klimaaktivisten blockierten Straßen in Innsbruck und Graz

Innsbruck - Klimaaktivisten und Wissenschafter haben Montagfrüh mit dem Innrain eine wichtige Zufahrtsstraße in die Innsbrucker Innenstadt blockiert. Wie es seitens der Polizei zur APA hieß, haben sich Menschen an der Fahrbahn angeklebt, mehrere Menschen protestierten zudem stehend. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, es habe sich trotzdem ein Stau gebildet. In Graz war eine Aktion nach rund 15 Minuten wieder vorbei.

Israel: Bewaffnete Palästinenser in Jericho getötet

Tel Aviv - Bei einer Razzia der israelischen Armee in Jericho im besetzten Westjordanland sind nach Militärangaben mehrere bewaffnete Palästinenser getötet worden. Ziel des Einsatzes sei die Festnahme zweier militanter Palästinenser gewesen, die vor gut einer Woche nach einem versuchten Anschlag auf israelische Zivilisten in die Stadt geflüchtet seien, hieß es am Montag. Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte, es habe drei Verletzte gegeben, davon einen Schwerverletzten.

PC-Hersteller Dell streicht 6.650 Jobs

Round Rock (Texas) - Der US-PC-Hersteller Dell will angesichts der Schwäche auf dem PC-Markt tausende Stellen streichen. Er reiht sich damit in die Kündigungswelle bei Tech-Firmen ein. Einer internen Nachricht von Top-Manager Jeff Clarke zufolge sieht sich das Unternehmen Marktbedingungen gegenüber, die sich weiter verschlechtern und eine unsichere Zukunft mit sich brächten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red