Mehr als 1.400 Tote nach Erdbeben in der Türkei und Syrien

Istanbul/Damaskus - Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Zahl der Toten auf mehr als 1.400 gestiegen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, in seinem Land seien 912 Todesopfer und fast 5.400 Verletzte gezählt worden. In Syrien stiegen die Zahlen auf mehr als 540 Tote und rund 1.600 Verletzte. Die Grenzregion war Montagfrüh von einem Beben der Stärke 7,7 erschüttert worden. Am späten Vormittag folgte ein heftiger Erdstoß der Stärke 7,5 in der Südosttürkei.

Moskau will laut London in besetzen Gebieten wählen lassen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit Wahlen in den besetzten ukrainischen Gebieten im September will Russland nach britischer Einschätzung die Regionen als festen Bestandteil der Russischen Föderation präsentieren. "Dies folgt auf fortdauernde Versuche, die besetzten Gegenden zu "russifizieren", das beinhaltet die Überarbeitung von Bildung, Kommunikation und Transportsystemen", teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Experte: Weiter heikle Lawinensituation, langsam besser

Innsbruck - Nach der Vielzahl an tödlichen Lawinenunglücken in Tirol in den vergangenen drei Tagen bleibt die Lawinensituation zunächst "heikel", dürfte sich aber im Verlauf der Woche langsam "Schritt für Schritt" entspannen. Dies sagte Patrick Nairz vom Tiroler Lawinenwarndienst im APA-Gespräch. Voraussichtlich werde den Großteil der Woche Warnstufe 3, also erhebliche Lawinengefahr, herrschen, so Nairz.

Peking: Ballon über Lateinamerika auch aus China

Washington - Ein über Kolumbien entdeckter großer Ballon stammt auch aus China. Außenamtssprecherin Mao Nin bestätigte am Montag vor der Presse in Peking die Herkunft. Er habe einen "Flugversuch" unternommen, diene "zivilen Zwecke" und sei auf Abwegen. Ähnlich wie im Falle des abgeschossenen mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über den USA sagte Nin, durch das Wetter und seine begrenzten Steuerungsmöglichkeiten sei er in den Luftraum lateinamerikanischer Staaten eingedrungen.

Haushaltsenergie im Dezember um 11 Prozent günstiger

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Dezember zum zweiten mal in Folge gesunken. Der von der Energieagentur berechnete Energiepreisindex (EPI) ist im Vergleich zum Vormonat November um 10,9 Prozent gefallen, das ist der größte monatliche Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000. Grund dafür sind gesunkene Preise für Treibstoffe, Heizöl und Strom. Im Jahresvergleich lagen die Preise dennoch um 26,7 Prozent höher und damit weiterhin auf extrem hohem Niveau.

Pflegekräfte in Großbritannien beginnen Streik

London - Pflegekräfte des britischen Gesundheitsdiensts NHS haben am Montag den bisher größten Streik ihrer Geschichte begonnen. In England demonstrieren damit noch bis zu diesem Dienstag mehrere Zehntausend Beschäftigte für mehr Gehalt sowie bessere Arbeitsbedingungen. Die Berufsvereinigung Royal College of Nursing fordert eine Lohnerhöhung, die deutlich über der Inflation von zuletzt gut zehn Prozent liegt. Erstmals streikten auch Rettungskräfte am selben Tag.

Klimaaktivisten blockierten Straßen in Innsbruck und Graz

Innsbruck/Wien - Klimaaktivisten und Wissenschafter haben Montagfrüh mit dem Innrain eine wichtige Zufahrtsstraße in der Innsbrucker Innenstadt blockiert. Wie es seitens der Polizei zur APA hieß, klebten sich Menschen an der Fahrbahn an, mehrere protestierten zudem stehend. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, es habe sich trotzdem ein Stau gebildet. In Graz war indes eine Aktion nach rund 15 Minuten wieder vorbei.

Schnee verstärkte Winterbuchungen

Wien - Trotz wochenlang grüner Pisten kommen die heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen insgesamt erfolgreich durch die Wintersaison. "Die vielen Mengen Neuschnee sorgen derzeit für optimale Pistenverhältnisse und haben die Buchungszahlen noch einmal ansteigen lassen", berichtete Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) am Montag. Die "gute Buchungslage" setze sich in den Semesterferien fort. Freie Kapazitäten gebe es noch abseits der touristischen Hot-Spots.

