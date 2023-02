Bisher 1.500 Tote nach Erdbeben in der Türkei und Syrien

Istanbul/Damaskus - Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Zahl der Toten auf rund 1.500 gestiegen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, in seinem Land seien 912 Todesopfer und fast 5.400 Verletzte gezählt worden. In Syrien stiegen die Zahlen auf 590 Tote und 1.600 Verletzte. Die Grenzregion war in der Nacht auf Montag von einem Beben der Stärke 7,7 erschüttert worden. Österreich stellt als Hilfe drei Million Euro und 80 Soldatinnen und Soldaten bereit.

Ballons belasten Beziehungen zwischen China und den USA

Washington - Die Ballonaffäre mit China zieht weitere Kreise. Nach dem spektakulären Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor der Küste der USA räumte das Außenministerium in Peking am Montag ein, dass ein weiterer, über Kolumbien entdeckter Ballon ebenfalls aus China stamme. Unterdessen meldete auch Seoul die Sichtung eines nordkoreanischen Ballons im südkoreanischen Luftraum, der nicht als Bedrohung eingestuft wurde.

Schnee verstärkte Winterbuchungen

Wien - Trotz wochenlang grüner Pisten kommen die heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen insgesamt erfolgreich durch die Wintersaison. "Die vielen Mengen Neuschnee sorgen derzeit für optimale Pistenverhältnisse und haben die Buchungszahlen noch einmal ansteigen lassen", berichtete Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) am Montag. Die "gute Buchungslage" setze sich in den Semesterferien fort. Freie Kapazitäten gebe es noch abseits der touristischen Hot-Spots.

Ukraine: Ungewissheit um Ablösung des Verteidigungsministers

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Einen Tag nach der angekündigten Ablöse des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow ist das weitere Vorgehen am Montag zunächst unklar geblieben. Trotz zunächst anderslautender Aussagen teilte der Selenskyj-Vertraute Dawid Arachamija in Kiew mit, dass die Ablösung nicht diese Woche stattfinden werde. Damit herrscht Ungewissheit um eine Schlüsselposition in der Regierung, während sich die Ukraine auf eine neue Offensive vorbereitet.

Moskau will laut London in besetzen Gebieten wählen lassen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit Wahlen in den besetzten ukrainischen Gebieten im September will Russland nach britischer Einschätzung die Regionen als festen Bestandteil der Russischen Föderation präsentieren. "Dies folgt auf fortdauernde Versuche, die besetzten Gegenden zu "russifizieren", das beinhaltet die Überarbeitung von Bildung, Kommunikation und Transportsystemen", teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Experte: Weiter heikle Lawinensituation, langsam besser

Innsbruck - Nach der Vielzahl an tödlichen Lawinenunglücken in Tirol in den vergangenen drei Tagen bleibt die Lawinensituation zunächst "heikel", dürfte sich aber im Verlauf der Woche langsam "Schritt für Schritt" entspannen. Dies sagte Patrick Nairz vom Tiroler Lawinenwarndienst im APA-Gespräch. Voraussichtlich werde den Großteil der Woche Warnstufe 3, also erhebliche Lawinengefahr, herrschen, so Nairz.

Haushaltsenergie im Dezember um 11 Prozent günstiger

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Dezember zum zweiten mal in Folge gesunken. Der von der Energieagentur berechnete Energiepreisindex (EPI) ist im Vergleich zum Vormonat November um 10,9 Prozent gefallen, das ist der größte monatliche Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000. Grund dafür sind gesunkene Preise für Treibstoffe, Heizöl und Strom. Im Jahresvergleich lagen die Preise dennoch um 26,7 Prozent höher und damit weiterhin auf extrem hohem Niveau.

Anklägerin beruft gegen zwei Urteile im Terror-Prozess

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien wird nach dem Terror-Prozess, der in der Nacht auf vergangenen Donnerstag am Landesgericht mit lebenslangen Freiheitsstrafen für zwei Angeklagte und langjährigen Haftstrafen für zwei weitere mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien zu Ende gegangen ist, in zwei Fällen Strafberufung einlegen. Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Montag auf APA-Anfrage mit. Betroffen davon sind der Dritt- und der Sechstangeklagte.

