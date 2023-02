Zahl der Beben-Toten in Türkei und Syrien bei über 4.200

Istanbul/Damaskus - Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf mehr als 4.200 gestiegen. Der Vorsitzende der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad, Yunus Sezer, gab in der Nacht zum Dienstag die Zahl der Toten im eigenen Land mit 2.921 an. Außerdem seien 15.834 "unserer Bürger" verletzt. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme von Montagabend mindestens 1.300 Menschen ums Leben.

Schallenberg trifft US-Außenminister Blinken in Washington

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kommt am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Washington mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken zusammen. Bei dem Treffen im State Department soll es vor allem um die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine und die volle Solidarität mit dem von Russland attackierten Land gehen. Es gelte zudem, das enge Verhältnis zu den USA weiter zu festigen, "sowohl politisch als auch wirtschaftlich", betonte Schallenberg schon im Vorfeld der Reise.

Biden hält vor Kongress Rede zur Lage der Nation

Washington - US-Präsident Joe Biden hält am Dienstagabend (21.00 Uhr Ortszeit; Mittwoch 03.00 Uhr MEZ) vor dem Kongress seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Bei der als State of the Union bekannten Ansprache vor beiden Kongresskammern dürfte Biden auf die Wirtschaftspolitik und auf internationale Themen wie den Ukraine-Krieg und die neuen Spannungen mit China eingehen. In den USA hatte zuletzt der Überflug eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons für Empörung gesorgt.

Fast acht Millionen Menschen aus Ukraine geflohen

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor dem nahenden ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths die bisherigen Folgen für die Bevölkerung aufgezeigt. Fast acht Millionen Menschen seien vor den Angriffen und Kämpfen aus der Ukraine in Nachbarländer geflohen, sagte der Chef des UN-Nothilfebüros Ocha vor dem Weltsicherheitsrat am Montag (Ortszeit) in New York.

Österreich und sieben weitere Länder für mehr EU-Grenzschutz

Wien/EU-weit/Brüssel - Österreich und sieben weitere EU-Staaten fordern vor dem Sondergipfel zu Migration mehr EU-finanzierte Maßnahmen zum Außengrenzschutz, raschere Abschiebungen sowie neue Rückführungsabkommen mit Drittstaaten. "Unserer Meinung nach ist das derzeitige Asylsystem kaputt und nützt in erster Linie den zynischen Schleppern, die das Unglück von Frauen, Männern und Kindern ausnutzen", heißt es in einem der APA vorliegenden Brief von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und seinen EU-Kollegen.

Kleinkind in Thailand aus 13 Meter tiefem Bohrloch gerettet

Bangkok - Erleichterung in Thailand: Einsatzkräfte haben am Dienstagvormittag (Ortszeit) ein eineinhalb Jahre altes Kleinkind aus einem 13 Meter tiefen Bohrloch lebend geborgen. Die Retter waren zuvor 18 Stunden unermüdlich im Einsatz, um zu dem Mädchen vorzudringen, wie die Zeitung Khaosod und andere Medien berichteten. Am Morgen hatten die Teams bereits Lebenszeichen von dem aus Myanmar stammenden Kind gehört.

