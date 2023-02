Fast 5.000 Tote durch Erdbeben in Türkei und Syrien

Ankara/Damaskus/Wien - Die Opferzahl im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze steigt immer mehr - und nach wie vor werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Insgesamt lag die Zahl der Toten Dienstagfrüh bei fast 5.000. Bisherigen Informationen zufolge wurden in der Südtürkei und in Nordsyrien zudem mehr als 23.500 Menschen verletzt als tausende Gebäude einstürzten. Zahlreiche Länder sagten Unterstützung zu, aus Österreich machte sich eine Bundesheereinheit auf den Weg.

Güterverkehr über Alpenpässe steigt, Bahnanteil sinkt

Wien - Die Gütertransporte über die europäischen Alpenpässe steigen stetig - während der Bahn-Anteil weiter sinkt. Seit 1999 hat er sich von 32 Prozent auf rund ein Viertel reduziert, berichtet der "Standard". 2021 wurden 71,2 Millionen Nettotonnen im alpenquerenden Straßengüterverkehr per Lkw auf den Nord- und Südrouten Europas transportiert. Das ist fast so viel wie vor dem Krisenjahr 2018. Der Bahntransport lag zwischen 2005 und 2021 zwischen 37,4 und 45,9 Mio. Tonnen/Jahr.

Bundesheer entsendet Hilfeeinheit in die Türkei

Wien/Ankara/Damaskus - Nach den verheerenden Erdbeben läuft auch die Hilfe aus Österreich an: Am Dienstag sollten 85 Soldatinnen und Soldaten der "Austrian Forces Disaster Relief Unit" (AFDRU) in die Türkei abreisen, um dort Verschüttete zu retten. Nach bereits erfolgter Freigabe durch die EU wird sich das Erkundungsteam von Linz-Hörsching auf den Weg machen, am Vormittag am Flughafen Wien-Schwechat weiteres Equipment verladen und am Nachmittag werden die verbliebenen Kräfte abfliegen.

Lawinengefahr in Tirol bleibt weiter "erheblich"

Innsbruck - Nach der Vielzahl an tödlichen Lawinenunglücken am vergangenen Wochenende bleibt die Lawinengefahr in Tirol trotz Sonnenscheins und nahezu wolkenlosem Wetter auch am Dienstag weiter "erheblich". Der Lawinenwarndienst gab Warnstufe 3 aus, die Gefahr sei bei dieser Warnstufe allerdings im oberen Bereich angesiedelt, hieß es. Die Gefahrenstellen würden an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze, aber auch im Bereich der Waldgrenze um rund 1.800 Meter liegen.

OSZE: Visa-Erteilung "rechtliche Verpflichtung" Österreichs

Kopenhagen/Wien - Im Streit um die Teilnahme Russlands hat die Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) klargestellt, dass Österreich allen Delegationen Visa ausstellen muss. Das Amtssitzabkommen verlange von Österreich, den teilnehmenden Delegationen die Einreise zu erleichtern, "was bedeutet, dass das Ausstellen von Visa keine Ermessensfrage, sondern eine Frage der rechtlichen Verpflichtung ist", teilte die Versammlung am Dienstag mit.

Ukraine - Russland kommt laut London nicht voran

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen kommen im Angriffskrieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung bei neuen Angriffen nicht voran. Den Streitkräften sei es nur gelungen, "mehrere Hundert Meter" pro Woche zu erobern, teilte das Verteidigungsministerium in London Dienstag in seinem täglichen Geheimdienstbericht mit. "Dies liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran, dass Russland nun die für erfolgreiche Offensiven erforderliche Munition und Manövriereinheiten fehlen."

Ballon laut China keine Bedrohung für Sicherheit der USA

Peking - China hat seine Kritik an den USA wegen des Abschusses des mutmaßlichen Spionageballons verstärkt. "Er stellte keine Gefahr für irgendeine Person oder die nationale Sicherheit der USA dar", sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Dienstag vor der Presse in Peking. Die USA sollten mit solchen Vorfällen "auf eine ruhige und professionelle Art" umgehen, ohne Gewalt einzusetzen. Doch hätten sie sich anders entschieden, was eine "klare Überreaktion" gewesen sei.

84 Jahre alte Klagenfurterin bei Wohnungsbrand gestorben

Klagenfurt - Eine 84 Jahre alte Klagenfurterin dürfte am späten Montagnachmittag bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen sein. Wie die Polizei berichtete, brach das Feuer gegen 16.45 Uhr im fünften Stock eines Mehrparteienhauses aus. Eine Obduktion soll Klarheit bringen, ob es sich bei der Leiche um die Mieterin handelt. Der Brand breitete sich auf zwei Stockwerke aus, vier weitere Personen aus dem Haus wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

