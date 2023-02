Teichtmeister-Prozess infolge Erkrankung abberaumt

Österreich-weit - Der Prozess gegen den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes von umfangreichem Material mit bildlichen Darstellungen von Kindesmissbrauch (�207a StGB) ist wegen Erkrankung des Angeklagten abberaumt worden. Teichtmeister hätte sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Strafsachen vor einem Einzelrichter zu verantworten gehabt, weil er sich von Februar 2008 bis zum Sommer 2021 insgesamt 58.000 Dateien mit einschlägigem Material beschafft haben soll.

Schallenberg trifft US-Außenminister Blinken in Washington

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Washington seinen US-Amtskollegen Antony Blinken. Bei dem Meeting im State Department soll es um "multiple Krisen" und dabei vor allem um die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine und die volle Solidarität mit dem von Russland attackierten Land gehen. Zudem will Schallenberg das enge Verhältnis zu den USA ausbauen. "Neben der Politik auch in der Wirtschaft, der Kultur oder Wissenschaft."

Mehr als 5.000 Tote durch Erdbeben in Türkei und Syrien

Ankara/Damaskus/Wien - Einen Tag nach den schweren Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze ist die Zahl der Toten auf über 5.000 gestiegen. In der Türkei seien inzwischen 3.419 Tote gezählt worden, sagte der türkische Vizepräsident Fuat Oktay. Aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Syrien wurden mehr als 1.600 Todesopfer gemeldet. Zahlreiche Länder sagten Unterstützung zu, aus Österreich machte sich eine Bundesheereinheit auf den Weg.

Gewessler will Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen streichen

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will die Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen streichen. Vorbild ist Deutschland, wo seit heuer bei PV-Anlagen und Stromspeichern keine Umsatzsteuer mehr anfällt. "Das ist ein Vorschlag, den auch schon an den Finanzminister herangetragen habe", sagte Gewessler am Dienstag in einer Pressekonferenz auf eine Journalistenfrage. Für alle, die bei der Förderstelle OeMAG leer ausgingen, soll der Klima- und Energiefonds als "Puffer" dienen.

Streiks legen Teile Frankreichs lahm

Paris - Einen Tag nach Beginn der Parlamentsdebatte über die Pensionsreform haben Streiks erneut Teile des öffentlichen Lebens in Frankreich lahmgelegt. Am dritten Protesttag binnen drei Wochen fielen am Dienstag zahlreiche Bahnen, Busse und Unterrichtsstunden aus. Die wichtigsten Gewerkschaften haben gemeinsam zu Demonstrationen aufgerufen. Die französische Regierung will das Renteneintrittsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anheben.

Russland verstärkt Streitkräfte in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Moskau verstärkt nach ukrainischen Angaben offenbar zur Vorbereitung einer neuen Offensive seine Streitkräfte in der Ostukraine. "Wir sehen, dass immer mehr Reserven in unsere Richtung verlegt werden, wir sehen, dass mehr Ausrüstung herbeigeschafft wird", sagte Serhij Hajdaj, Gouverneur der größtenteils von russischen Truppen besetzten Region Luhansk. Das wegen der russischen Invasion verhängte Kriegsrecht wurde vom Parlament in Kiew um weitere 90 Tage verlängert.

Österreich und sieben weitere Länder für mehr EU-Grenzschutz

Wien/EU-weit/Brüssel - Österreich und sieben weitere EU-Staaten fordern vor dem Sondergipfel zu Migration mehr EU-finanzierte Maßnahmen zum Außengrenzschutz, raschere Abschiebungen sowie neue Rückführungsabkommen mit Drittstaaten. "Unserer Meinung nach ist das derzeitige Asylsystem kaputt und nützt in erster Linie den zynischen Schleppern, die das Unglück von Frauen, Männern und Kindern ausnutzen", heißt es in einem der APA vorliegenden Brief von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und seinen EU-Kollegen.

Ballon aus China über Mittelamerika - Peking kritisiert USA

Peking - Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch die USA fliegt ein weiterer Ballon über Mittelamerika. Nach Kolumbien und Venezuela berichtete auch Costa Rica, dass ein chinesischer Ballon gesichtet worden sei. Das Außenministerium des mittelamerikanischen Landes teilte mit, die chinesische Botschaft in San Jos� habe den Vorfall bedauert. Der Ballon diene ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken, habe die Botschaft argumentiert.

red