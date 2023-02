Auch zwei tote Österreicher bei Beben in Türkei und Syrien

Ankara/Damaskus/Wien - Nach dem Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet sind auch zwei Opfer mit österreichischer Staatsbürgerschaft zu beklagen. Wie das Außenministerium Dienstagmittag mitteilte, wurden diese in der Provinz Kahramanmaras tot geborgen, weitere Vermisste gäbe es aktuell nicht. Die Opferzahl in beiden Ländern ist mittlerweile auf über 5.000 gestiegen. In der Türkei wurden 3.549 Tote gezählt, im Bürgerkriegsland Syrien mehr als 1.600 Todesopfer.

Deutlich höhere Einnahmen und Ausgaben im Budget 2022

Wien - Im Budget des Bundes des Jahres 2022 sind sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben deutlich angestiegen. Auf der Ausgabenseite floss vor allem für Entlastungs- und Anti-Teuerungsmaßnahmen mehr Geld, bei den Einnahmen profitierte die Regierung von der höheren Inflation und der besseren Entwicklung der Wirtschaft - wobei die Ausgaben deutlich stärker wuchsen als die Einnahmen. Mehrausgaben von mehr als 12 Mrd. Euro standen Mehreinnahmen von nur 4,6 Mrd. Euro gegenüber.

Schallenberg trifft US-Außenminister Blinken in Washington

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Washington seinen US-Amtskollegen Antony Blinken. Bei dem Meeting im State Department soll es um "multiple Krisen" und dabei vor allem um die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine und die volle Solidarität mit dem von Russland attackierten Land gehen. Zudem will Schallenberg das enge Verhältnis zu den USA ausbauen. "Neben der Politik auch in der Wirtschaft, der Kultur oder Wissenschaft."

Teichtmeister-Prozess infolge Erkrankung abberaumt

Österreich-weit - Der Prozess gegen den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes von umfangreichem Material mit bildlichen Darstellungen von Kindesmissbrauch (�207a StGB) ist wegen Erkrankung des Angeklagten abberaumt worden. Teichtmeister hätte sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Strafsachen vor einem Einzelrichter zu verantworten gehabt, weil er sich von Februar 2008 bis zum Sommer 2021 insgesamt 58.000 Dateien mit einschlägigem Material beschafft haben soll.

Russland verstärkt Streitkräfte in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Moskau verstärkt nach ukrainischen Angaben offenbar zur Vorbereitung einer neuen Offensive seine Streitkräfte in der Ostukraine. "Wir sehen, dass immer mehr Reserven in unsere Richtung verlegt werden, wir sehen, dass mehr Ausrüstung herbeigeschafft wird", sagte Serhij Hajdaj, Gouverneur der größtenteils von russischen Truppen besetzten Region Luhansk. Das wegen der russischen Invasion verhängte Kriegsrecht wurde vom Parlament in Kiew um weitere 90 Tage verlängert.

Gewessler will Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen streichen

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will die Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen streichen. Vorbild ist Deutschland, wo seit heuer bei PV-Anlagen und Stromspeichern keine Umsatzsteuer mehr anfällt. "Das ist ein Vorschlag, den auch schon an den Finanzminister herangetragen habe", sagte Gewessler am Dienstag in einer Pressekonferenz auf eine Journalistenfrage. Für alle, die bei der Förderstelle OeMAG leer ausgingen, soll der Klima- und Energiefonds als "Puffer" dienen.

54-Jähriger bei Lawinenabgang in Tirol gestorben

Umhausen - Die Serie an tödlichen Lawinenunfällen in Tirol hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Ein 54-jähriger Einheimischer geriet am Montag bei einem Lawinenabgang im Tiroler Ötztal unter die Schneemassen und wurde erst am Dienstag geborgen. Der Mann war Montagfrüh alleine zu einer Skitour in Niederthai in der Gemeinde Umhausen im Ötztal aufgebrochen und bis zum Nachmittag nicht zurückgekehrt. Angehörige schlugen daraufhin Alarm, bestätigte die Polizei der APA Medienberichte.

Ballon aus China über Mittelamerika - Peking kritisiert USA

Peking - Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch die USA fliegt ein weiterer Ballon über Mittelamerika. Nach Kolumbien und Venezuela berichtete auch Costa Rica, dass ein chinesischer Ballon gesichtet worden sei. Das Außenministerium des mittelamerikanischen Landes teilte mit, die chinesische Botschaft in San Jos� habe den Vorfall bedauert. Der Ballon diene ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken, habe die Botschaft argumentiert.

