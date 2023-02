Deutlich höhere Einnahmen und Ausgaben im Budget 2022

Wien - Im Budget des Bundes des Jahres 2022 sind sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben deutlich angestiegen. Auf der Ausgabenseite floss vor allem für Entlastungs- und Anti-Teuerungsmaßnahmen mehr Geld, bei den Einnahmen profitierte die Regierung von der höheren Inflation und der besseren Entwicklung der Wirtschaft - wobei die Ausgaben deutlich stärker wuchsen als die Einnahmen. Mehrausgaben von mehr als 12 Mrd. Euro standen Mehreinnahmen von nur 4,6 Mrd. Euro gegenüber.

Auch zwei tote Österreicher bei Beben in Türkei und Syrien

Ankara/Damaskus/Wien - Nach dem Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet sind auch zwei Opfer mit österreichischer Staatsbürgerschaft zu beklagen. Wie das Außenministerium Dienstagmittag mitteilte, wurden diese in der Provinz Kahramanmaras tot geborgen, weitere Vermisste gäbe es aktuell nicht. Die Opferzahl in beiden Ländern ist mittlerweile auf über 5.000 gestiegen. In der Türkei wurden 3.549 Tote gezählt, im Bürgerkriegsland Syrien mehr als 1.600 Todesopfer.

Schallenberg trifft US-Außenminister Blinken in Washington

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Washington seinen US-Amtskollegen Antony Blinken. Bei dem Meeting im State Department soll es um "multiple Krisen" und dabei vor allem um die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine und die volle Solidarität mit dem von Russland attackierten Land gehen. Zudem will Schallenberg das enge Verhältnis zu den USA ausbauen. "Neben der Politik auch in der Wirtschaft, der Kultur oder Wissenschaft."

Kiew: Tödlichster Tag für Moskaus Truppen seit Kriegsbeginn

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Das russische Militär hat nach ukrainischen Angaben den tödlichsten Tag seit Beginn der Invasion erlebt. Bei Angriffen im Osten der Ukraine habe es in den vergangenen 24 Stunden starke russische Verluste gegeben, teilte das ukrainische Militär am Dienstag mit. Insgesamt seien 1.030 russische Soldaten gefallen. Nach ukrainischen Angaben ist damit die Zahl der seit Kriegsausbruch getöteten russischen Soldaten auf 133.190 gestiegen.

Gewessler will Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen streichen

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will die Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen streichen. Vorbild ist Deutschland, wo seit heuer bei PV-Anlagen und Stromspeichern keine Umsatzsteuer mehr anfällt. "Das ist ein Vorschlag, den auch schon an den Finanzminister herangetragen habe", sagte Gewessler am Dienstag in einer Pressekonferenz auf eine Journalistenfrage. Das Finanzministerium zeigte sich auf APA-Anfrage skeptisch.

54-Jähriger bei Lawinenabgang in Tirol gestorben

Umhausen - Die Serie an tödlichen Lawinenunfällen in Tirol hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Ein 54-jähriger Einheimischer geriet am Montag bei einem Lawinenabgang im Tiroler Ötztal unter die Schneemassen und wurde erst am Dienstag geborgen. Der Mann war Montagfrüh alleine zu einer Skitour in Niederthai in der Gemeinde Umhausen im Ötztal aufgebrochen und bis zum Nachmittag nicht zurückgekehrt. Angehörige schlugen daraufhin Alarm, bestätigte die Polizei der APA Medienberichte.

Besorgter Vater zeigt in Missbrauchsfall in Lech Polizei an

Bregenz/Wien - Im Kindesmissbrauchsverdachtsfall in einer Betreuungseinrichtung für Kleinkinder in Lech wird der Vater des möglicherweise betroffenen Dreijährigen am Dienstag Anzeige gegen die Vorarlberger Polizei erstatten. Das kündigte der Unternehmer im Gespräch mit der APA an. Die Polizei habe "unzureichend ermittelt" und zum Beispiel den Verdächtigen "viel zu spät vernommen" - nämlich erst nachdem der Leiterin der Einrichtung die Verdachtslage zur Kenntnis gebracht worden war.

Britischer Premier Sunak bildet sein Kabinett um

London - Der konservative britische Premierminister Rishi Sunak hat nach einem Vierteljahr im Amt sein Kabinett neu zugeschnitten. Ein neues Ministerium für Energiesicherheit - geleitet vom bisherigen Wirtschaftsminister Grant Shapps - solle die Energieversorgung gewährleisten und für niedrigere Gas- und Stromrechnungen sorgen, teilte Downing Street am Dienstag mit. Shapps ist außerdem für die Aufgabe verantwortlich, die Inflation zu senken - eines der wichtigsten Versprechen Sunaks.

Wiener Börse legte am Dienstag merklich zu

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf deutlich zugelegt und ihre Gewinne ausgebaut. Zuletzt wieder aufgekommene Zinssorgen dürften den schwergewichteten Banken zugute kommen. Zudem zog die Telekom Austria-Aktie um 5,5 Prozent an. Der Leitindex ATX gewann bis etwa 14.35 Uhr 1,02 Prozent auf 3.388,85 Zähler. Raiffeisen Bank International (RBI) zogen um satte 5,7 Prozent an, bei der Erste Group war es ein Plus von 2,1 Prozent.

