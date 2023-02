Opferzahl nach schweren Erdbeben stieg auf 5.100

Ankara/Damaskus/Wien - Mit Hochdruck suchen die Rettungskräfte einen Tag nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien nach Überlebenden. Eisige Temperaturen und Regen erschweren die Suche in den Trümmern. Die Zahl der Toten stieg auf über 5.100, mehr als 3.500 davon in der Türkei. Unter den Toten dort sind auch zwei Österreicher. Wie das Außenministerium Dienstagmittag mitteilte, wurden diese in der Provinz Kahramanmaras tot geborgen. Weitere Vermisste gäbe es aktuell nicht.

Schallenberg trifft US-Außenminister Blinken in Washington

Washington - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Washington seinen US-Amtskollegen Antony Blinken. Im State Department werden auch die Bedeutung und Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine besprochen werden. "Wir sind in einer systemischen Auseinandersetzung", formulierte Schallenberg. "Wie wir agieren, wird unser Ansehen prägen." Sollte sich der Westen auseinanderdividieren lassen, werde er etwa in Afrika an Einfluss verlieren.

Deutlich höhere Einnahmen und Ausgaben im Budget 2022

Wien - Im Budget des Bundes des Jahres 2022 sind sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben deutlich angestiegen. Auf der Ausgabenseite floss vor allem für Entlastungs- und Anti-Teuerungsmaßnahmen mehr Geld, bei den Einnahmen profitierte die Regierung von der höheren Inflation und der besseren Entwicklung der Wirtschaft - wobei die Ausgaben deutlich stärker wuchsen als die Einnahmen. Mehrausgaben von mehr als 12 Mrd. Euro standen Mehreinnahmen von nur 4,6 Mrd. Euro gegenüber.

Teichtmeister-Prozesstermin infolge von Erkrankung geplatzt

Österreich-weit - Der Prozesstermin gegen den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes von umfangreichem Material mit bildlichen Darstellungen von Kindesmissbrauch (�207a StGB) ist wegen Erkrankung des Angeklagten geplatzt. Teichtmeister hätte sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Strafsachen vor einem Einzelrichter zu verantworten gehabt, weil er sich von Februar 2008 bis zum Sommer 2021 insgesamt 58.000 Dateien mit einschlägigem Material beschafft haben soll.

Nachlass von TV-Moderator Sepp Forcher versteigert

Salzburg - Am Dorotheum Salzburg sind am Dienstag zahlreiche persönliche Gegenstände aus dem Nachlass des im Dezember 2021 verstorbenen TV-Moderators Sepp Forcher und seiner Frau Helene ("Helli") versteigert worden. 165 Lose kamen bei der Onlineauktion unter den Hammer, fast alle Stücke fanden auch einen Abnehmer. Für manche Exponate wurde das bis zu 40-fache des Ausrufepreises bezahlt. Insgesamt erzielte das Dorotheum mit der Versteigerung einen Erlös von über 42.000 Euro brutto.

Russen erhöhen Druck im Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland erhöht im umkämpften Osten der Ukraine den militärischen Druck. Nach Einschätzung von Experten könnte Moskau in den nächsten Tagen eine neue Offensive starten. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu meldete am Dienstag Erfolge aus der Region Bachmut. Die Ukraine gibt zu, dort in einer schwierigen Lage zu sein. Sie beteuert aber ihren Widerstand und fordert abermals mehr Waffen aus dem Westen.

OSZE: Visa-Erteilung "rechtliche Verpflichtung" Österreichs

Kopenhagen/Wien - Im Streit um die Teilnahme Russlands hat die Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) klargestellt, dass Österreich allen Delegationen Visa ausstellen muss. Das Amtssitzabkommen verlange von Österreich, den teilnehmenden Delegationen die Einreise zu erleichtern, "was bedeutet, dass das Ausstellen von Visa keine Ermessensfrage, sondern eine Frage der rechtlichen Verpflichtung ist", teilte die Versammlung am Dienstag mit.

Hunderttausende Franzosen protestieren gegen Pensionsreform

Paris - Einen Tag nach Beginn der Parlamentsdebatte über die Pensionsreform haben Streiks erneut Teile des öffentlichen Lebens in Frankreich lahmgelegt. Am dritten Protesttag binnen drei Wochen fielen am Dienstag zahlreiche Bahnen, Busse und Unterrichtsstunden aus. In zahlreichen Orten gingen Menschen aus Protest auf die Straße. Im Vergleich zu den beiden vorigen Protesttagen beteiligten sich allerdings weniger Menschen an den Streiks.

