Opferzahl nach schweren Erdbeben stieg auf über 7.200

Ankara/Damaskus/Wien - Bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sind mehr als 7.200 Menschen ums Leben gekommen. Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca nannte am Dienstagabend die Zahl von 5.434 Toten allein in der Türkei. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. In Syrien starben laut den Behörden sowie der Rettungsorganisation Weißhelme fast 1.800 Menschen.

Gewessler will Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen streichen

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will die Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen streichen. Vorbild ist Deutschland, wo seit heuer bei PV-Anlagen und Stromspeichern keine Umsatzsteuer mehr anfällt. "Das ist ein Vorschlag, den auch schon an den Finanzminister herangetragen habe", sagte Gewessler am Dienstag in einer Pressekonferenz auf eine Journalistenfrage. Das Finanzministerium zeigte sich auf APA-Anfrage skeptisch.

Pistorius in Kiew: Ukraine erhält über 100 Leopard-1-Panzer

Kiew (Kyjiw)/Berlin - Die Ukraine soll von einer Gruppe mehrerer europäischer Länder mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1A5 erhalten. Das gab der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag bei seinem ersten Besuch in Kiew bekannt. Bis zum ersten oder zweiten Quartal 2024 sollten mindestens drei Bataillone der Ukrainer mit solchen Panzern ausgestattet werden. Die deutsche Bundesregierung genehmigt unterdessen die Ausfuhr von bis zu 178 Panzern.

Russen erhöhen Druck im Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland erhöht im umkämpften Osten der Ukraine den militärischen Druck. Nach Einschätzung von Experten könnte Moskau in den nächsten Tagen eine neue Offensive starten. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu meldete am Dienstag Erfolge aus der Region Bachmut. Die Ukraine gibt zu, dort in einer schwierigen Lage zu sein. Sie beteuert aber ihren Widerstand und fordert abermals mehr Waffen aus dem Westen.

Nachlass von TV-Moderator Sepp Forcher versteigert

Salzburg - Am Dorotheum Salzburg sind am Dienstag zahlreiche persönliche Gegenstände aus dem Nachlass des im Dezember 2021 verstorbenen TV-Moderators Sepp Forcher und seiner Frau Helene ("Helli") versteigert worden. 165 Lose kamen bei der Onlineauktion unter den Hammer, fast alle Stücke fanden auch einen Abnehmer. Für manche Exponate wurde das bis zu 40-fache des Ausrufepreises bezahlt. Insgesamt erzielte das Dorotheum mit der Versteigerung einen Erlös von über 42.000 Euro brutto.

Flugzeugabsturz in Nepal: Beide Triebwerke waren deaktiviert

Kathmandu - Bei dem Mitte Jänner abgestürzten Flugzeug in Nepal mit 72 Toten sind beide Triebwerke deaktiviert gewesen - sie befanden sich im sogenannten Feather-Modus und das könnte den Absturz ausgelöst haben. Das sagte ein Mitarbeiter des Unfalluntersuchungsteams der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag unter Berufung auf erste Auswertungen des Flugdatenschreibers und des Aufzeichnungsgeräts für Stimmen im Cockpit.

