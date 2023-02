Bereits fast 10.000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Zwei Tage nach den schweren Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien ist die Zahl der geborgenen Todesopfer rasant angestiegen. Mehr als 9.600 Tote wurden Mittwochfrüh gemeldet. In kurzen Abständen verzeichneten Behörden und Rettungskräfte in beiden Ländern immer höhere Opferzahlen. Allein in den Regionen im Süden der Türkei seien bisher 7.108 Tote geborgen worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde AFAD mit. Mehr als 37.000 Verletzte wurden bisher gezählt.

FPÖ-Landbauer kritisiert Finanzhilfe für Erdbebenopfer

Wien/St. Pölten - Der niederösterreichische FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer kritisiert die finanzielle Hilfe aus Österreich für die Opfer des verheerenden Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet. "Es ist unglaublich, mit welcher Unverfrorenheit gerade grüne Politiker immer wieder unser Steuergeld an das Ausland verschenken. 5 Millionen für die Ukraine von Frau Gewessler, 3 Millionen von Herrn Kogler für die Türkei", schreibt Landbauer in einem Posting auf Facebook.

Bericht: Nehammer droht mit Blockade von EU-Gipfelerklärung

Berlin/EU-weit - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat damit gedroht die gemeinsame Abschlusserklärung der EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen in dieser Woche zu blockieren, falls keine konkreten Vereinbarungen zu Migrationsfragen erzielt werden. "Leere Worthülsen werden nicht ausreichen", sagte Nehammer der "Welt" (Mittwochsausgabe).

Kärntens Landeshauptmann Kaiser für SPÖ-Doppelspitze

Wien - Die Debatte um die Führung der Bundes-SPÖ nimmt weiter an Fahrt auf: Kärntens LH Peter Kaiser (SPÖ) spricht sich nun im Interview mit PULS 4 und ATV für eine Doppelführung der Bundespartei aus, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Auf die Frage, ob er sich Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil an der Spitze der SPÖ vorstellen könnte, antwortete Kaiser: "Ich fände das gut." Überhaupt solle man eine "Schattenregierung" aufbauen. Doskozil selbst hielt sich zurück.

Selenskyi reist nach Großbritannien

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach Angaben der britischen Regierung am heutigen Mittwoch in Großbritannien erwartet. Selenskyj werde vor Ort den britischen Premierminister Rishi Sunak treffen und ukrainische Soldaten besuchen, die von der britischen Armee ausgebildet werden, teilte Downing Street Mittwochfrüh mit.

Biden priorisiert in Rede zur Lage der Nation US-Wirtschaft

Washington - Präsident Joe Biden setzt trotz einer von Deutschland und anderen EU-Staaten befürchteten Abschirmung der US-Wirtschaft auf noch mehr Begünstigung für die heimische Industrie. "Ich weiß, dass ich dafür kritisiert wurde, aber ich werde meine Meinung nicht ändern. Wir werden dafür sorgen, dass die Lieferkette für Amerika in Amerika beginnt", sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des Kongresses.

