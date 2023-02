Bericht: Nehammer droht mit Blockade von EU-Gipfelerklärung

Berlin/EU-weit - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat damit gedroht die gemeinsame Abschlusserklärung der EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen in dieser Woche zu blockieren, falls keine konkreten Vereinbarungen zu Migrationsfragen erzielt werden. "Leere Worthülsen werden nicht ausreichen", sagte Nehammer der "Welt" (Mittwochsausgabe).

SPÖ-Personaldebatte durch Kaiser wieder aufgeflammt

Wien - Die Debatte um die Führung der Bundes-SPÖ ist um eine Facette reicher. Am Mittwoch sorgte ein Interview mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) von PULS 4 und ATV für Aufsehen, in dem er sich für ein breites Team an der SPÖ-Spitze als eine Art "Schattenkabinett" aussprach, dem auch der rebellische burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angehören soll. Es gehe ihm darum, "Fokussierungen auf eine Person ein Ende zu bereiten", erklärte Kaiser.

Bereits über 10.000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Die Zahl der Todesopfer nach den Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet ist auf mehr als 10.000 gestiegen. Wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch sagte, liege die Zahl allein für die Türkei nun bei mehr als 8.500. Mehr als 49.000 seien verletzt, 6.000 Gebäude zerstört. Aus Syrien wurden zuletzt 2.662 Tote gemeldet. Retter in Syrien vermuten, dass noch immer Hunderte Familien unter den Trümmern begraben sind.

FPÖ-Landbauer kritisiert Finanzhilfe für Erdbebenopfer

Wien/St. Pölten - Der niederösterreichische FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer kritisiert die finanzielle Hilfe aus Österreich für die Opfer des verheerenden Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet. "Es ist unglaublich, mit welcher Unverfrorenheit gerade grüne Politiker immer wieder unser Steuergeld an das Ausland verschenken. 5 Millionen für die Ukraine von Frau Gewessler, 3 Millionen von Herrn Kogler für die Türkei", schreibt Landbauer in einem Posting auf Facebook.

46-Jähriger erschießt in Wien 43-Jährigen und verübt Suizid

Wien - In Wien-Simmering sind am Mittwochvormittag zwei Personen mit tödlichen Verletzungen auf der Straße aufgefunden worden. Ein 46-Jähriger soll demnach im Zuge eines Streits auf einen 43-Jährigen mit einer Faustfeuerwaffe geschossen haben, sagt Pressesprecher Daniel Fürst gegenüber der APA. Dann habe sich der Mann mit der Waffe selbst erschossen.

Zwei Arbeiter sterben bei Felssturz in Steyr

Steyr - Zwei Menschen sind am Mittwoch in Steyr bei einem Felssturz getötet worden. Die Männer verrichteten laut Stadt Steyr Baggerarbeiten an der Konglomerat-Wand im Stadtteil Unterhimmel, als sich Felsstücke lösten und die beiden in den Tod rissen. Die Polizei und Stadt bestätigten, dass zwei Personen tödlich verunglückt seien. Unklar ist, ob es zudem noch Verletzte gibt. Für die betroffenen Häuser bestand bereits länger Betretungsverbot.

Selenskyi zu Besuch in Großbritannien

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Mittwoch zu einem Besuch in Großbritannien eingetroffen. Selenskyj werde vor Ort den britischen Premierminister Rishi Sunak treffen und ukrainische Soldaten besuchen, die von der britischen Armee ausgebildet werden, teilte Downing Street mit. Laut Buckingham-Palast steht auch eine Audienz bei König Charles III. auf dem Programm.

