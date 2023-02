SPÖ-Personaldebatte durch Kaiser wieder aufgeflammt

Wien - Die Debatte um die Führung der Bundes-SPÖ ist um eine Facette reicher. Am Mittwoch sorgte ein Interview mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) von PULS 4 und ATV für Aufsehen, in dem er sich für ein breites Team an der SPÖ-Spitze als eine Art "Schattenkabinett" aussprach, dem auch der rebellische burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angehören soll. Es gehe ihm darum, "Fokussierungen auf eine Person ein Ende zu bereiten", erklärte Kaiser.

Scholz und Macron treffen Selenskyj in Paris

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach seinem Besuch in Großbritannien wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend nach Paris weiterreisen. Dort soll Selenskyj mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammentreffen. Es wird erwartet, dass der ukrainische Präsident anschließend nach Brüssel reist, um dort am EU-Gipfel teilzunehmen.

UNO: Waffenlieferungen könnten zu Eskalation führen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Die Vereinten Nationen warnen angesichts der Lieferung schwerer Waffen wie Panzer in die Ukraine vor einer weiteren Eskalation des Krieges. "Der große Zustrom von Waffen in jede Situation eines bewaffneten Konflikts verstärkt die Besorgnis über die Eskalation des Konflikts", sagte die UNO-Beauftragte für Abrüstungsfragen, Izumi Nakamitsu, am Mittwoch vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York. Zuvor hatte sie die Zusagen erwähnt, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken.

Bereits über 11.700 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Zwei Tage nach der Erdbeben-Katastrophe im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien ist die Hoffnung auf weitere Überlebende zunehmend geschwunden. Mehr als 11.700 Leichen wurden bis Mittwochmittag geborgen. Es dürften viele mehr werden, da immer noch zahlreiche Opfer unter den Trümmern Tausender eingestürzter Häuser vermutet wurden. Überlebende harrten die zweite Nacht bei eisigen Temperaturen im Freien aus, während sie erschöpft und verzweifelt auf Hilfe warteten.

Maskenpflicht-Ende in Wiener Öffis Ende Februar

Wien - Nach Beratungen der Corona-Expertenrunde der Stadt Wien hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch ein Ende des Wiener Sonderwegs angekündigt. Es sei zu verantworten, dass die "Sonderregelungen in der Stadt Wien nicht verlängert werden", sagte Ludwig. Damit endet mit Ende Februar die Maskenpflicht in den Öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in den Apotheken.

Ex-ÖFB-Fußballer vermutlich nach Streit in Wien getötet

Wien - Bei einem 43-jährigen Mann, der am Mittwoch kurz vor 12.00 Uhr in Wien-Simmering von einem 46-Jährigen erschossen worden ist, handelt es sich laut unbestätigten APA-Informationen um den Ex-ÖFB-Fußballer Volkan Kahraman. Eine offizielle Bestätigung zur Person der Opfers vonseiten der Polizei lag vorerst nicht vor. Der 46-jährige Täter hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand nach einem Streit eine Faustfeuerwaffe gezogen, auf seinen Kontrahenten geschossen und Suizid verübt.

Zwei Arbeiter sterben bei Felssturz in Steyr

Steyr - Zwei Kärntner Baggerfahrer sind am Mittwoch in Steyr bei Arbeiten an einer Steilwand im Stadtteil Unterhimmel getötet worden. Ein 3.000 Kubikmeter großer Felsblock hatte sich um 10.20 Uhr gelöst und war in die Tiefe gedonnert. Für die beiden 31 und 64 Jahre alten Baggerführer kam jede Hilfe zu spät, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch. Das Unglücksgebiet wurde gesperrt und ein Platzverbot verhängt.

Zwei Mädchen im Bezirk Gmünd nach Drogenkonsum tot

Heidenreichstein - In einer Wohnung in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) sind Mittwochfrüh zwei tote Jugendliche aufgefunden worden. Es habe sich um Mädchen im Alter von 14 und 17 gehandelt, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Todesursache dürfte die Einnahme von Drogen gewesen sein. Ein 16-Jähriger verständigte die Exekutive, die wiederum die Rettungskräfte alarmierte.

Wiener Börse legte am Mittwoch erneut merklich zu

Wien - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch erneut mit deutlichen Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Aussagen vom US-Notenbankchef Jerome Powell am Vorabend, dass der Prozess der sinkenden Inflation begonnen habe, sorgte für positive Stimmung an den weltweiten Börsen. Der Leitindex ATX schloss mit 3.434,81 Punkten 1,39 Prozent höher. Bei den Einzelwerte standen voestalpine nach Zahlen im Fokus, die Aktien legten allerdings um vergleichsweise moderate 0,8 Prozent zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red