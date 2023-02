EU-Gipfel zu Migration und Ukraine - Selenskyj erwartet

Brüssel - Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs treffen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen. Als Gast wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Es wird angenommen, dass er die Teilnehmer um mehr Waffen zur Bekämpfung Russlands bitten wird. Auch dürfte Selenskyi darauf dringen, einen EU-Beitritt der Ukraine voranzutreiben. Angesichts der hohen Asylantragszahlen wird der EU-Gipfel außerdem Migration in den Mittelpunkt rücken.

SPÖ-Personaldebatte durch Kaiser wieder aufgeflammt

Wien/Innsbruck - Die Debatte um die Führung der Bundes-SPÖ ist um eine Facette reicher. Am Mittwoch sorgte ein Interview mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) von PULS 4 und ATV für Aufsehen, in dem er sich für ein breites Team an der SPÖ-Spitze als eine Art "Schattenkabinett" aussprach, dem auch der rebellische burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angehören soll. Es gehe ihm darum, "Fokussierungen auf eine Person ein Ende zu bereiten", erklärte Kaiser.

Ex-ÖFB-Fußballer vermutlich nach Streit in Wien getötet

Wien - Bei einem 43-jährigen Mann, der am Mittwoch kurz vor 12.00 Uhr in Wien-Simmering von einem 46-Jährigen erschossen worden ist, handelt es sich laut unbestätigten APA-Informationen um den Ex-ÖFB-Fußballer Volkan Kahraman. Eine offizielle Bestätigung zur Person der Opfers vonseiten der Polizei lag vorerst nicht vor. Der 46-jährige Täter hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand nach einem Streit eine Faustfeuerwaffe gezogen, auf seinen Kontrahenten geschossen und Suizid verübt.

USA weisen Urheberschaft von Nord-Stream-Detonationen zurück

Moskau/Washington - Das Weiße Haus hat einen Bericht des bekannten Investigativreporters Seymour Hersh zurückgewiesen, wonach die USA im vergangenen September die Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee gesprengt haben sollen. "Das ist völlig falsch und eine vollkommene Erfindung", erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson, am Mittwoch. Ein Sprecher des Auslandsgeheimdienstes CIA erklärte gegenüber AFP: "Diese Behauptung ist völlig und vollkommen falsch."

NATO: Bisher 120 Mrd. US-Dollar Unterstützung für Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die NATO-Mitgliedstaaten haben für die Ukraine nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg bisher etwa 120 Milliarden US-Dollar (etwa 112 Milliarden Euro) Unterstützung mobilisiert. Dabei handle es sich um militärische, humanitäre und finanzielle Hilfen, sagte der Norweger am Mittwoch bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Washington.

Baerbock gab laut Moskau "Stellvertreterkrieg" zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Russlands UNO-Botschafter Wassili Nebensja hat eine Äußerung von Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock als Bekenntnis für eine deutsche Kriegsbeteiligung in der Ukraine gewertet. Der Diplomat bezog sich vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York am Mittwoch auf einen Satz Baerbocks vor dem Europarat im Jänner. Damals hatte sie mit folgenden Worten zum Zusammenhalt der westlichen Verbündeten aufgerufen: "Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander."

Aschbachers Dissertation laut slowakischer Uni kein Plagiat

Wien/Bratislava - Die Dissertation der ehemaligen Arbeitsministerin Christine Aschbacher ist laut der Slowakischen Technischen Universität (STU) in Bratislava kein Plagiat. Zu diesem Urteil kam laut mehreren Medienberichten die zur Überprüfung der Vorwürfe eingesetzte Kommission. Aschbacher, die vor zwei Jahren im Zuge der Vorwürfe zurückgetreten war, darf demnach ihren Doktortitel behalten.

