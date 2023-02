Mehr als 15.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Gesamtzahl der Todesopfer in beiden Ländern auf über 15.000 gestiegen. In der Türkei starben laut einer in der Nacht auf Donnerstag veröffentlichten neuen Bilanz von Behörden und Rettungskräften 12.391 Menschen. In Syrien stieg die Zahl der Todesopfer auf 2.992.

Ukraine bittet in London und Paris um Kampfjets

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - Bei Überraschungsbesuchen in London und Paris hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Westen am Mittwoch um weitere Waffen gebeten - auch um Kampfjets. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am späten Abend in Paris sagte er: "Es geht um Waffen, die für den Frieden notwendig sind. Der Krieg, den Russland entfacht hat, muss gestoppt werden." Zuvor hatte Selenskyj bereits in Großbritannien um Kampfjets geworben.

Baerbock gab laut Moskau "Stellvertreterkrieg" zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Russlands UNO-Botschafter Wassili Nebensja hat eine Äußerung von Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock als Bekenntnis für eine deutsche Kriegsbeteiligung in der Ukraine gewertet. Der Diplomat bezog sich vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York am Mittwoch auf einen Satz Baerbocks vor dem Europarat im Jänner. Damals hatte sie mit folgenden Worten zum Zusammenhalt der westlichen Verbündeten aufgerufen: "Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander."

Nordkorea zeigt bei Militärparade offenbar neue Rakete

Pjöngjang - Nordkorea hat während einer nächtlichen Militärparade eine möglicherweise neue ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) mit festem Brennstoff enthüllt. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75. Bestehen der nordkoreanischen Armee beaufsichtigte Machthaber Kim Jong Un den Aufmarsch der Langstrecken-Raketen (ICMB) und taktischer Kernwaffen-Einheiten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.

EU-Gipfel zu Migration und Ukraine - Selenskyj erwartet

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs treffen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen. Als Gast wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Es wird angenommen, dass er die Teilnehmer um mehr Waffen zur Bekämpfung Russlands bitten wird. Auch dürfte Selenskyi darauf dringen, einen EU-Beitritt der Ukraine voranzutreiben. Angesichts der hohen Asylantragszahlen wird der EU-Gipfel außerdem Migration in den Mittelpunkt rücken.

Vorarlberger Seniorenbund musste Steuern nachzahlen

Wien/Bregenz - Neben dem Vorarlberger Wirtschaftsbund hat auch der dortige Seniorenbund Selbstanzeigen wegen zu geringer Steuerzahlungen eingebracht, berichteten "Standard" und die ZiB2 am Mittwoch. Jahrelang seien weder Abgaben auf Einnahmen aus Seniorenreisen noch auf Inseratenumsätze im hauseigenen Magazin entrichtet worden. Konkret soll der Vorarlberger Seniorenbund vergangenes Jahr drei Selbstanzeigen bei der Finanz eingebracht haben und musste 200.000 Euro nachzahlen.

USA weisen Urheberschaft von Nord-Stream-Detonationen zurück

Moskau/Washington - Das Weiße Haus hat einen Bericht des bekannten Investigativreporters Seymour Hersh zurückgewiesen, wonach die USA im vergangenen September die Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee gesprengt haben sollen. "Das ist völlig falsch und eine vollkommene Erfindung", erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson, am Mittwoch. Ein Sprecher des Auslandsgeheimdienstes CIA erklärte gegenüber AFP: "Diese Behauptung ist völlig und vollkommen falsch."

