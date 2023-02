EU-Gipfel zu Migration und Ukraine - Selenskyj erwartet

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs treffen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen. Als Gast wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Es wird angenommen, dass er die Teilnehmer um mehr Waffen zur Bekämpfung Russlands bitten wird. Auch dürfte Selenskyi darauf dringen, einen EU-Beitritt der Ukraine voranzutreiben. Angesichts der hohen Asylantragszahlen wird der EU-Gipfel außerdem Migration in den Mittelpunkt rücken.

Mehr als 16.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 16.000 gestiegen. In der Türkei gebe es inzwischen 12.873 bestätigte Todesopfer und 62.937 Verletzte, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht auf Donnerstag mit. In Syrien sind bei dem Beben 3.162 Menschen ums Leben gekommen.

Insolvenzen nach Corona wieder auf Vorkrisenniveau

Wien - Die in der Coronakrise befürchtete große Insolvenzwelle, wenn die staatlichen Hilfen wieder auslaufen, ist nicht eingetreten. Die Zahl der Unternehmenspleiten hat voriges Jahr aber doch wieder das Niveau von 2019 erreicht, dem letzten Jahr vor der Pandemie. 2022 gab es 4.750 Pleiten, 2019 hatte es 4.887 gegeben. In den Jahren dazwischen gab es einen Einbruch auf beispielsweise nur 3.009 Insolvenzen anno 2021, berichtete die Statistik Austria am Donnerstag.

Ukraine bittet in London und Paris um Kampfjets

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - Bei Überraschungsbesuchen in London und Paris hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Westen am Mittwoch um weitere Waffen gebeten - auch um Kampfjets. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am späten Abend in Paris sagte er: "Es geht um Waffen, die für den Frieden notwendig sind. Der Krieg, den Russland entfacht hat, muss gestoppt werden." Zuvor hatte Selenskyj bereits in Großbritannien um Kampfjets geworben.

Nordkorea zeigt bei Militärparade offenbar neue Rakete

Pjöngjang - Nordkorea hat während einer nächtlichen Militärparade eine möglicherweise neue ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) mit festem Brennstoff enthüllt. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75. Bestehen der nordkoreanischen Armee beaufsichtigte Machthaber Kim Jong Un den Aufmarsch der Langstrecken-Raketen (ICMB) und taktischer Kernwaffen-Einheiten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.

Zahlreiche Waffen im Bezirk Melk sichergestellt

Pöggstall - Bei einer Hausdurchsuchung in Pöggstall (Bezirk Melk) sind am Mittwoch in den frühen Morgenstunden nach Polizeiangaben zahlreiche Waffen sichergestellt worden. Gegen einen 53-Jährigen würde auch nach dem Verbotsgesetz ermittelt, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Die Ehefrau hatte Anzeige erstattet.

