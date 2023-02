Mehr als 16.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 16.000 gestiegen. Die Hoffnung auf Überlebende schwindet. In der Türkei gebe es inzwischen 12.873 bestätigte Todesopfer und 62.937 Verletzte, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht auf Donnerstag mit. In Syrien sind bei dem Beben 3.162 Menschen ums Leben gekommen.

Nehammer fordert EU-Finanzierung von Grenzschutz

Brüssel - Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat seine Forderungen nach einer EU-Finanzierung des Grenzschutzes an der EU-Außengrenzen erneuert. Es müssten "Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Ob dann die einen dazu Zaun sagen, die anderen technische Infrastruktur - entscheidend ist, dass Bulgarien geholfen wird", so Nehammer vor dem EU-Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel. Unterstützung erhielt er aus den Niederlanden, Griechenland, aber auch Italien. Luxemburg reagierte ablehnend.

Mindestens vier Tote bei Erdbeben in Indonesien

Port Moresby - Ein Erdbeben in der indonesischen Provinz Papua hat mindestens vier Todesopfer gefordert und Gebäude zum Einsturz gebracht. Der US-Erdbebenwarte USGS zufolge hatte das Beben am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) eine Stärke von 5,1. Indonesische Behörden hatten die Stärke zunächst auf 5,4 beziffert. Nach USGS-Angaben ereignete sich das Beben in einer geringen Tiefe von 22 Kilometern in der Nähe der Provinzhauptstadt Jayapura.

Entscheidung zur Totenbergung nach Felssturz angekündigt

Steyr - Donnerstagnachmittag dürfte entschieden werden, wann die beiden tags zuvor bei einem Felssturz in Steyr getöteten Kärntner Baggerfahrer geborgen werden können. Geologe Günter Moser wird zuvor die Unglücksstelle begutachten und diese gegen Mittag nochmals überfliegen. Grundsätzlich beurteilte er die "Gefahrensituation weiterhin sehr hoch". Lose Komponenten könnten jederzeit nachstürzen.

China weist Äußerungen Bidens als "unverantwortlich" zurück

Peking/Washington - China hat Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über die seiner Meinung nach wenig beneidenswerte Position des chinesischen Präsidenten Xi Jinping als "extrem unverantwortlich" verurteilt. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte am Donnerstag, Peking sei "sehr unzufrieden". "Diese Art der Rhetorik der USA ist extrem unverantwortlich und widerspricht der grundlegenden diplomatischen Etikette", sagte der Sprecher.

Tote Frau mit Verletzungen im Gesicht in Kärnten gefunden

Völkermarkt - Eine Schülerin hat am Mittwoch eine tote Frau mit Gesichtsverletzungen in einer kleinen Ortschaft im Kärntner Bezirk Völkermarkt gefunden. Die Staatsanwaltschaft sieht einen "bedenklichen Todesfall", ein Unfall sei möglich aber auch ein Gewaltverbrechen, sagte Behördensprecher Markus Kitz auf APA-Anfrage und bestätigte einen Bericht des ORF Kärnten. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Gouverneur: Russland verstärkt Angriffe in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das russische Militär hat nach Einschätzung des örtlichen Gouverneurs die Angriffe in der Ostukraine deutlich verstärkt. Die russische Armee versuche, die ukrainischen Linien bei Kreminna zu durchbrechen, sagte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, am Donnerstag dem ukrainischen Fernsehen. Bisher hätten sie damit aber keinen Erfolg.

Firmenpleiten dürften heuer deutlich ansteigen

Wien - Die in der Coronakrise befürchtete große Insolvenzwelle, wenn die staatlichen Hilfen wieder auslaufen, ist nicht eingetreten. Die Zahl der Unternehmenspleiten hat voriges Jahr aber doch wieder das Niveau von 2019 erreicht, dem letzten Jahr vor der Pandemie. Für 2023 allerdings erwarten Experten einen Anstieg. "Heuer werden wir bei der Zahl der Insolvenzen definitiv über dem Niveau von vor der Pandemie landen", sagte Gerhard Weinhofer von der Creditreform im APA-Gespräch.

