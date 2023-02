Mehr als 16.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 16.000 gestiegen. Die Hoffnung auf Überlebende schwindet. In der Türkei gebe es inzwischen 12.873 bestätigte Todesopfer und 62.937 Verletzte, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht auf Donnerstag mit. In Syrien sind bei dem Beben 3.162 Menschen ums Leben gekommen.

EU-Gipfel tagt zu Migration und Unterstützung der Ukraine

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz versichert, dass Deutschland sich für eine schnelle Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine einsetzen werde. Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas forderte eine schnellere und umfassendere Waffenproduktion zur Unterstützung der Ukraine. Uneinig zeigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs zur Forderung nach EU-finanzierten Grenzzäunen, die Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erhoben hatte.

Selenskyj im EU-Parlament begeistert empfangen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Europaparlament hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen begeisterten Empfang bereitet. Die Abgeordneten erhoben sich am Donnerstag von ihren Sitzen und applaudierten dem Staatschef. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola betonte, die Ukraine kämpfe für die Werte Europas. "Die Zukunft Ihrer Nation ist in der Europäischen Union", sagte Metsola an Selenskyj gewandt. Die Parlamentspräsidentin hob die Bedeutung von Kampfjetlieferungen an die Ukraine hervor.

Nehammer fordert EU-Finanzierung von Grenzschutz

Brüssel - Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat seine Forderungen nach einer EU-Finanzierung des Grenzschutzes an der EU-Außengrenzen erneuert. Es müssten "Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Ob dann die einen dazu Zaun sagen, die anderen technische Infrastruktur - entscheidend ist, dass Bulgarien geholfen wird", so Nehammer vor dem EU-Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel. Unterstützung erhielt er aus den Niederlanden, Griechenland, aber auch Italien. Luxemburg reagierte ablehnend.

Gas-Importe aus Russland wieder gestiegen

Wien/Moskau - Österreichs Abhängigkeit von russischem Gas ist Ende 2022 wieder gestiegen. Im Dezember kamen geschätzte 71 Prozent der Gasimporte aus Russland, wie aus dem Energie-Dashboard der zuständigen Klimaministeriums hervorgeht. Von Mai bis Oktober 2022 war die Abhängigkeit schrittweise von über 70 auf knapp 20 Prozent gesunken, und danach im November auf rund 40 Prozent gestiegen. Vor dem Ukraine-Krieg war Österreich zu rund 80 Prozent von russischem Gas abhängig.

Deutsch: "Doppelspitze kein Thema" in der SPÖ

Wien - In der Diskussion um die SPÖ-Führung hat Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Donnerstag erneut betont, dass eine Doppelspitze "kein Thema" sei. "Es gibt eine Vorsitzende, der die Mitglieder bei einer Befragung ihre Unterstützung zugesichert haben", meinte er auf eine Journalistenfrage. Die jüngste Diskussion um eine Doppelführung aus Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil sei aber ohnehin eine "mediale" gewesen, von einer Doppelspitze sei nie die Rede gewesen.

Regierung fördert Energiewende in der Landwirtschaft

Wien/Hennersdorf - Die Regierung hat eine neue Förderschiene für die österreichische Land- und Forstwirtschaft auf den Weg gebracht. Mit dem Programm soll die Energieeffizienz gesteigert und der Wandel heimischer Höfe hin zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern unterstützt werden. Begünstigt wird unter anderem der Umstieg auf Photovoltaik-Anlagen und LED-Beleuchtungssysteme. Anträge können ab 15. Februar eingereicht werden, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte.

Nordkorea zeigt bei Militärparade offenbar neue Rakete

Pjöngjang/Seoul - Inmitten verstärkter Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hat Nordkorea eine riesige Militärparade abgehalten. Bei der von Machthaber Kim Jong-un beaufsichtigten Parade sei in der Hauptstadt Pjöngjang eine Rekordanzahl von Atom- und Interkontinentalraketen gezeigt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Laut Experten war darunter womöglich auch eine neue, mit festem Treibstoff betriebene Rakete.

