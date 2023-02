Mehr als 17.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Drei Tage nach dem schweren Erdbeben an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei mit über 17.000 Toten schwinden die Hoffnungen auf die Rettung Überlebender. Zwar wurde am Donnerstag noch live im türkischen Fernsehen gezeigt, wie eine 60-Jährige lebend aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen wurde. Doch für viele Verschüttete auch in Syrien dürfte bald jede Hilfe zu spät kommen.

Selenskyj nimmt persönlich am EU-Sondergipfel teil

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist erstmals persönlich zu einem EU-Gipfel erschienen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs begrüßten ihn beim Gruppenfoto mit Applaus, einige von ihnen schüttelten ihm kurz vor Beginn des Gipfels am Donnerstagmittag herzlich die Hand oder umarmten ihn. Auf dem bis Freitag angesetzten Sondergipfel soll es unter anderem um weitere Ukraine-Hilfen gehen. Themen sind auch die Migration sowie die Wettbewerbsfähigkeit der EU.

Selenskyj schwört Europa auf "Kampf" gegen Russland ein

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bürgerinnen und Bürger der EU in einer emotionalen Rede im Europaparlament auf den gemeinsamen Kampf gegen Russland eingeschworen. "Nur unser unweigerlicher Sieg wird die gemeinsamen europäischen Werte wahren", sagte der 45-jährige Staatschef am Donnerstag im Plenum des Brüsseler Parlaments. Zugleich bedankte er sich in seiner rund 15-minütigen Ansprache für die Hilfe im Krieg gegen Russland.

Nehammer fordert EU-Finanzierung von Grenzschutz

Brüssel - Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat seine Forderungen nach einer EU-Finanzierung des Grenzschutzes an der EU-Außengrenzen erneuert. Es müssten "Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Ob dann die einen dazu Zaun sagen, die anderen technische Infrastruktur - entscheidend ist, dass Bulgarien geholfen wird", so Nehammer vor dem EU-Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel. Unterstützung erhielt er aus den Niederlanden, Griechenland, aber auch Italien. Luxemburg reagierte ablehnend.

Regierung fördert Energiewende in der Landwirtschaft

Wien/Hennersdorf - Die Regierung hat eine neue Förderschiene für die österreichische Land- und Forstwirtschaft auf den Weg gebracht. Mit dem Programm soll die Energieeffizienz gesteigert und der Wandel heimischer Höfe hin zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern unterstützt werden. Begünstigt wird unter anderem der Umstieg auf Photovoltaik-Anlagen und LED-Beleuchtungssysteme. Anträge können ab 15. Februar eingereicht werden, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte.

Deutsch: "Doppelspitze kein Thema" in der SPÖ

Wien/Stadtschlaining - In der Diskussion um die SPÖ-Führung hat Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Donnerstag erneut betont, dass eine Doppelspitze "kein Thema" sei. "Es gibt eine Vorsitzende, der die Mitglieder bei einer Befragung ihre Unterstützung zugesichert haben", meinte er auf eine Journalistenfrage. Die jüngste Diskussion um eine Doppelführung aus Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil sei aber ohnehin eine "mediale" gewesen, von einer Doppelspitze sei nie die Rede gewesen.

Entscheidung zur Totenbergung nach Felssturz angekündigt

Steyr - Donnerstagnachmittag dürfte entschieden werden, wann die beiden tags zuvor bei einem Felssturz in Steyr getöteten Kärntner Baggerfahrer geborgen werden können. Geologe Günter Moser wird zuvor die Unglücksstelle begutachten und diese gegen Mittag nochmals überfliegen. Grundsätzlich beurteilte er die "Gefahrensituation weiterhin sehr hoch". Lose Komponenten könnten jederzeit nachstürzen.

Tote Frau mit Verletzungen im Gesicht in Kärnten gefunden

Völkermarkt - Eine Schülerin hat am Mittwoch eine tote Frau mit Gesichtsverletzungen in einer kleinen Ortschaft im Kärntner Bezirk Völkermarkt gefunden. Die Staatsanwaltschaft sieht einen "bedenklichen Todesfall", ein Unfall sei möglich aber auch ein Gewaltverbrechen, sagte Behördensprecher Markus Kitz auf APA-Anfrage und bestätigte einen Bericht des ORF Kärnten. Eine Obduktion wurde angeordnet.

