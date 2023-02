Selenskyj drängt EU-Länder zu Kampfjet-Lieferungen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen ersten persönlichen Auftritt bei einem EU-Gipfel in Brüssel zu einem erneuten Appell zu mehr Waffenlieferungen genutzt. Er habe gehört, dass man der Ukraine Waffen zukommen lasse, "auch die entsprechenden Flugzeuge", sagte Selenskyj nach Beratungen beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Er werde nun bilaterale Gespräche führen und auch das Thema Kampfjets ansprechen.

Mehr als 17.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Drei Tage nach dem schweren Erdbeben an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei mit über 17.000 Toten schwinden die Hoffnungen auf die Rettung Überlebender. Zwar wurde am Donnerstag noch live im türkischen Fernsehen gezeigt, wie eine 60-Jährige lebend aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen wurde. Doch für viele Verschüttete auch in Syrien dürfte bald jede Hilfe zu spät kommen.

Kreml weist Anschuldigungen zu MH17-Abschuss zurück

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Den Haag - Der Kreml hat die Vorwürfe westlicher Ermittler zu einer angeblichen direkten Beteiligung des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Abschuss der Passagiermaschine MH17 in der Ostukraine 2014 zurückgewiesen. Die Anschuldigungen, wonach Putin über die Verlegung eines Buk-Waffensystems in den Donbass entschieden habe, entbehren jeder Grundlage, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Donnerstag.

Regierung fördert Energiewende in der Landwirtschaft

Wien/Hennersdorf - Die Regierung hat eine neue Förderschiene für die österreichische Land- und Forstwirtschaft auf den Weg gebracht. Mit dem Programm soll die Energieeffizienz gesteigert und der Wandel heimischer Höfe hin zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern unterstützt werden. Begünstigt wird unter anderem der Umstieg auf Photovoltaik-Anlagen und LED-Beleuchtungssysteme. Anträge können ab 15. Februar eingereicht werden, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte.

Deutsch: "Doppelspitze kein Thema" in der SPÖ

Wien/Stadtschlaining - In der Diskussion um die SPÖ-Führung hat Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Donnerstag erneut betont, dass eine Doppelspitze "kein Thema" sei. "Es gibt eine Vorsitzende, der die Mitglieder bei einer Befragung ihre Unterstützung zugesichert haben", meinte er auf eine Journalistenfrage. Die jüngste Diskussion um eine Doppelführung aus Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil sei aber ohnehin eine "mediale" gewesen, von einer Doppelspitze sei nie die Rede gewesen.

Gas-Importe aus Russland wieder gestiegen

Wien/Moskau - Österreichs Abhängigkeit von russischem Gas ist Ende 2022 wieder gestiegen. Im Dezember kamen geschätzte 71 Prozent der Gasimporte aus Russland, wie aus dem Energie-Dashboard der zuständigen Klimaministeriums hervorgeht. Von Mai bis Oktober 2022 war die Abhängigkeit schrittweise von über 70 auf knapp 20 Prozent gesunken, und danach im November auf rund 40 Prozent gestiegen. Vor dem Ukraine-Krieg war Österreich zu rund 80 Prozent von russischem Gas abhängig.

Moskau für Nord-Stream-Ermittlung nach US-Blogartikel

Moskau/Washington - Der Kreml hat nach einem Bericht über eine angebliche Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines durch das US-Militär erneut eine Beteiligung an internationalen Ermittlungen gefordert. "Sie wissen, dass es auch von unserer Seite Erklärungen zu Informationen gab, die auf eine Beteiligung der Angelsachsen an der Organisation dieses Sabotageakts hindeuten", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Wiens FPÖ-Chef Nepp stellt sich hinter Landbauer

Wien - Der Wiener FPÖ-Landesparteichef Dominik Nepp hat sich am Donnerstag hinter seinen niederösterreichischen Kollegen Udo Landbauer und dessen Landesrat Gottfried Waldhäusl gestellt. Landbauer hatte die finanziellen Hilfen Österreichs für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien kritisiert, Waldhäusl einer Schülerin mit Migrationshintergrund beschieden, dass Wien noch Wien wäre, wenn man die Asylpolitik der FPÖ umgesetzt hätte und die Schüler nicht hier wären.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red