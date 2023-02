Selenskyj drängt EU-Länder zu Kampfjet-Lieferungen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen ersten persönlichen Auftritt bei einem EU-Gipfel in Brüssel zu einem erneuten Appell zu mehr Waffenlieferungen genutzt. Er habe gehört, dass man der Ukraine Waffen zukommen lasse, "auch die entsprechenden Flugzeuge", sagte Selenskyj nach Beratungen beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Er werde nun bilaterale Gespräche führen und auch das Thema Kampfjets ansprechen.

Zehntausende Beben-Tote in Türkei und Syrien befürchtet

Gaziantep/Idlib - Unter den Tausenden eingestürzten Gebäuden im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind vermutlich noch Zehntausende Erdbebenopfer zu befürchten. Bis Donnerstag wurden schon fast 20.000 Tote gemeldet. Hinzu kommen um die 70.000 Verletzte. Nach mehr als drei Tagen und dem Richtwert von 72 Stunden, die ein Mensch eigentlich höchstens ohne Wasser auskommen kann, schwindet die Hoffnung auf weitere Überlebende, auch wenn es vereinzelt Meldungen von Geretteten nach über 80 Stunden gab.

Deutsch: "Doppelspitze kein Thema" in der SPÖ

Wien/Stadtschlaining - In der Diskussion um die SPÖ-Führung hat Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Donnerstag erneut betont, dass eine Doppelspitze "kein Thema" sei. "Es gibt eine Vorsitzende, der die Mitglieder bei einer Befragung ihre Unterstützung zugesichert haben", meinte er auf eine Journalistenfrage. Die jüngste Diskussion um eine Doppelführung aus Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil sei aber ohnehin eine "mediale" gewesen, von einer Doppelspitze sei nie die Rede gewesen.

Freispruch für Arzt, der Impfunfähigkeit-Atteste ausstellte

Salzburg - Der Arzt Andreas Sönnichsen, der die Maßnahmen der Regierung gegen die Coronapandemie und die Covid-19-Impfungen scharf mit wissenschaftlich widerlegten Behauptungen kritisiert hatte, ist am Donnerstag von den Vorwürfen des Betruges und der Amtsanmaßung von einem Bezirksrichter in Salzburg freigesprochen worden. Ihm wurde angelastet, gegen Bezahlung von 20 Euro digitale Atteste für eine vorläufige Impfunfähigkeit ausgestellt zu haben, obwohl er dazu nicht befugt gewesen sei.

Regierung fördert Energiewende in der Landwirtschaft

Wien/Hennersdorf - Die Regierung hat eine neue Förderschiene für die österreichische Land- und Forstwirtschaft auf den Weg gebracht. Mit dem Programm soll die Energieeffizienz gesteigert und der Wandel heimischer Höfe hin zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern unterstützt werden. Begünstigt wird unter anderem der Umstieg auf Photovoltaik-Anlagen und LED-Beleuchtungssysteme. Anträge können ab 15. Februar eingereicht werden, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte.

Haftstrafe für "Tochter-Sohn-Betrüger" auf WhatsApp

Salzburg/Wien - Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstagabend ein 22-jähriger Mann wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Salzburger vorgeworfen, als Teil einer Bande über WhatsApp mit der "Tochter-Sohn-Masche" binnen nur drei Monaten fast 150 Personen geschädigt und dabei 524.000 Euro gefordert zu haben. Tatsächlich erbeutete die Gruppe rund 215.000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Vorerst keine Bergung der Toten nach Felssturz in OÖ möglich

Steyr - Nach einem Felssturz am Mittwoch in Steyr, bei dem zwei Baggerfahrer aus Kärnten getötet worden sind, ist eine Bergung der Leichen vorerst nicht möglich. Es sei zu gefährlich, hat der Krisenstab am Donnerstag entschieden. Nun werde ausgelotet, welche technischen Möglichkeiten es gibt, um das Gebiet soweit abzusichern, dass eine Bergung stattfinden kann, berichtete Geologe Günter Moser, der das Areal am Donnerstag durchstiegen hat, der APA.

Scharfer Protest Sloweniens wegen Freiheitlichen-Postings

Klagenfurt - Ein slowenenfeindliches Posting der Freiheitlichen Jugend Kärntens sorgt für diplomatische Verstimmung zwischen Ljubljana und Wien. Botschafterin Elisabeth Ellison-Kramer sei deswegen ins Ministerium zitiert worden, teilte das slowenische Außenministerium am Donnerstagnachmittag mit. In einer Verbalnote habe man zudem das österreichische Außenministerium aufgerufen, "sofort" auf diesen "unzulässigen Ausdruck der Intoleranz gegenüber der slowenischen Volksgruppe" zu reagieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red