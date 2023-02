Überlebende und über 21.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Nach dem verheerenden Erdbeben ist die Zahl der Toten in der Türkei und Syrien bereits über 21.000 gestiegen. Immer wieder werden aber auch noch Überlebende geborgen. Helfer haben in der Südosttürkei ein zehn Monate altes Baby mit seiner Mutter gerettet - die beiden harrten 90 Stunden unter den Trümmern aus. Die Helfer umwickelten den Säugling mit einer Wärmedecke, wie Bilder zeigten.

Selenskyj bekommt bei EU-Gipfel erste Jet-Zusagen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen ersten persönlichen Auftritt bei einem EU-Gipfel in Brüssel zu einem erneuten Appell zu mehr Waffenlieferungen genutzt. Er habe gehört, dass man der Ukraine Waffen zukommen lasse, "auch die entsprechenden Flugzeuge", sagte Selenskyj nach Beratungen beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Beim slowakischen Premier Eduard Heger hatte er offenbar Erfolg. Dieser stellte die Lieferung von MiG-29-Flugzeugen in Aussicht.

EU will Asyl- und Migrationspolitik verschärfen

Brüssel - Die Europäische Union hat sich Freitagfrüh auf eine Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik verständigt. Die Abschlusserklärung beim EU-Gipfel zielt darauf ab, illegale Einreisen von Vorhinein zu verhindern beziehungsweise unattraktiver zu machen. Dies soll unter anderem durch einen verstärkten Kampf gegen Menschenschmuggler, mehr Grenzschutz und schnellere Abschiebungen geschehen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) äußerte sich zufrieden.

Ermittlung zu Missbrauchsverdacht in steirischem Pflegeheim

Graz - Gegen einen Mitarbeiter eines Pflegeheims nördlich von Graz wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs zumindest einer Bewohnerin, wegen Quälens und Vernachlässigens wehrloser Personen und anderer Vorwürfe ermittelt. Staatsanwalt Christian Kroschl bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung". Seit Anfang Februar werde der Fall untersucht. Über welchen Zeitraum die Delikte sich spannen, sei noch unklar.

Mehrere Regionen in der Ukraine mit Raketen angegriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das russische Militär hat erneut massive Drohnen- und Raketenangriffe gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine durchgeführt. "Die Okkupanten haben Schläge gegen die kritische Infrastruktur geführt. Zehn Einschläge wurden registriert", schrieb der Militärgouverneur von Charkiw, Oleh Synehubow, am Freitag auf seinem Telegram-Kanal. Es gebe Stromausfälle, teilte er mit. Auch aus anderen Regionen wurden in der Nacht Einschläge vermeldet.

Ex-Minister Fasslabend und Scheibner für NATO-Beitritt

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die beiden früheren Verteidigungsminister Werner Fasslabend (ÖVP) und Herbert Scheibner (ehemals FPÖ und BZÖ) machen keinen Hehl aus ihrer Präferenz für einen NATO-Beitritt Österreichs. Die Mitgliedschaft in einer Allianz bringe Österreich "mehr Schutz" und "stärkeren Einfluss", sagte Fasslabend im APA-Interview. Scheibner kritisierte, dass Österreich in einer Reihe von Sicherheitsorganisationen dabei sei, "nur nicht in der, die auch Sicherheitsgarantien gibt".

Biden sieht in Spionageballon Verstoß gegen Völkerrecht

Washington - Mit dem Flug eines Spionageballons im Luftraum der Vereinigten Staaten hat China nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden gegen das Völkerrecht verstoßen. Der Vorfall stelle keine größere Sicherheitslücke dar, aber es sei "absolut eine Verletzung des Völkerrechts - es ist unser Luftraum", sagte Biden in einem Interview des Fernsehsenders Telemundo am Donnerstag (Ortszeit).

Schichtwechsel bei Semesterferien: Zweite Staffel beginnt

Wien - Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen am Freitag rund 340.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Für rund 450.000 Kinder und Jugendliche in Wien und Niederösterreich neigen sich diese unterdessen dem Ende zu. Sie müssen am Montag wieder zurück in die Klassenzimmer.

