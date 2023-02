EU will Asyl- und Migrationspolitik verschärfen

Brüssel - Die Europäische Union hat sich Freitagfrüh auf eine Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik verständigt. Die Abschlusserklärung beim EU-Gipfel zielt darauf ab, illegale Einreisen zu verhindern beziehungsweise unattraktiver zu machen. Dies soll unter anderem durch einen verstärkten Kampf gegen Menschenschmuggler, mehr Grenzschutz und schnellere Abschiebungen geschehen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) äußerte sich zufrieden.

Überlebende und über 21.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Nach dem verheerenden Erdbeben ist die Zahl der Toten in der Türkei und Syrien bereits über 21.000 gestiegen. Immer wieder werden aber auch noch Überlebende geborgen. Helfer haben in der Südosttürkei ein zehn Monate altes Baby mit seiner Mutter gerettet - die beiden harrten 90 Stunden unter den Trümmern aus. Die Helfer umwickelten den Säugling mit einer Wärmedecke, wie Bilder zeigten.

Zahl der offenen Stellen erreichte 2022 Rekordwert

Wien - Die Zahl der offenen Stellen hat im vergangenen Jahr einen Rekordwert erreicht. Mit 206.500 Vakanzen im Jahresschnitt meldeten die österreichischen Unternehmen um 41,4 Prozent mehr freie Jobs als im Jahr 2021 und um 61,1 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Auch die Suchdauer der Unternehmen stieg deutlich, wie die Statistik Austria am Freitag berichtete. Die meisten Jobangebote gab es dabei im Dienstleistungsbereich und in der Produktion.

Russen rücken auf Bachmut und Wuhledar vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wagner-Söldner und reguläre russische Truppen sind nach Einschätzung britischer Militärexperten in den vergangenen Tagen auf die ostukrainischen Städte Bachmut und Wuhledar vorgerückt - erlitten dabei aber teils hohe Verluste. Das ging aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Freitag hervor.

FPÖ legt Russland-Vertrag nicht offen

Wien - Die FPÖ sieht derzeit keine Notwendigkeit, den einst mit der Partei des russischen Präsidenten Vladimir Putin abgeschlossenen Vertrag von sich aus offen zu legen. Alles, was das Abkommen mit "Einiges Russland" betrifft, liege bereits am Tisch und sei vielfach diskutiert worden, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker. Mit dem der APA vorliegenden Schreiben konfrontiert, sagt Hafenecker, dieser sei "ausgelaufen", was auch von russischer Seite bestätigt worden sei.

Biden sieht in Spionageballon Verstoß gegen Völkerrecht

Washington - Mit dem Flug eines Spionageballons im Luftraum der Vereinigten Staaten hat China nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden gegen das Völkerrecht verstoßen. Der Vorfall stelle keine größere Sicherheitslücke dar, aber es sei "absolut eine Verletzung des Völkerrechts - es ist unser Luftraum", sagte Biden in einem Interview des Fernsehsenders Telemundo am Donnerstag (Ortszeit).

Ermittlung zu Missbrauchsverdacht in steirischem Pflegeheim

Graz - Gegen einen Mitarbeiter eines Pflegeheims nördlich von Graz wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs zumindest einer Bewohnerin, wegen Quälens und Vernachlässigens wehrloser Personen und anderer Vorwürfe ermittelt. Staatsanwalt Christian Kroschl bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung". Seit Anfang Februar werde der Fall untersucht. Über welchen Zeitraum die Delikte sich spannen, sei noch unklar.

13 Bagger gestohlen: Sieben Verdächtige ausgeforscht

Eisenstadt - Im Burgenland sind sieben mutmaßliche Baustellendiebe ausgeforscht worden, die 13 Bagger, drei Anhänger, diverses Zubehör und Werkzeug in Ostösterreich gestohlen haben sollen. Der Schaden beträgt rund 500.000 Euro, teilte Gerhard Braunschmidt, Leiter des Landeskriminalamts Burgenland, am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Drei Verdächtige befinden sich in Eisenstadt in Untersuchungshaft, nach vier weiteren wird gefahndet.

