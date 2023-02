EU will Asyl- und Migrationspolitik verschärfen

Brüssel - Die Europäische Union hat sich Freitagfrüh auf eine Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik verständigt. Die Abschlusserklärung beim EU-Gipfel zielt darauf ab, illegale Einreisen zu verhindern beziehungsweise unattraktiver zu machen. Dies soll unter anderem durch einen verstärkten Kampf gegen Menschenschmuggler, mehr Grenzschutz und schnellere Abschiebungen geschehen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) äußerte sich zufrieden.

Überlebende und über 21.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Die Arbeit der Helfer im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien ist ein Rennen gegen die Zeit. Und obwohl noch immer Überlebende geborgen werden, scheint die Zeit für Wunder allmählich abzulaufen. Unterdessen stieg die Gesamtzahl der Opfer in der Türkei und Syrien auf mehr als 21.700 Tote. Um denen, die überlebt haben, zumindest mit dem Nötigsten zu helfen, rollt immer mehr internationale Hilfe an, auch aus Österreich sind Rettungskräfte im Einsatz.

Russischer Vormarsch auf Bachmut und Raketenangriffe

Kiew (Kyjiw)/London - Wagner-Söldner und reguläre russische Truppen sind nach Einschätzung britischer Militärexperten in den vergangenen Tagen auf die ostukrainischen Städte Bachmut und Wuhledar vorgerückt - erlitten dabei aber teils hohe Verluste. Das ging aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Freitag hervor. Am Freitag startete Russland nach ukrainischen Angaben "massive" Raketen- und Drohnenangriffe auf den Nordosten und Süden der Ukraine.

FPÖ legt Russland-Vertrag nicht offen

Wien - Die FPÖ sieht derzeit keine Notwendigkeit, den einst mit der Partei des russischen Präsidenten Vladimir Putin abgeschlossenen Vertrag von sich aus offen zu legen. Alles, was das Abkommen mit "Einiges Russland" betrifft, liege bereits am Tisch und sei vielfach diskutiert worden, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker. Mit dem der APA vorliegenden Schreiben konfrontiert, sagt Hafenecker, dieser sei "ausgelaufen", was auch von russischer Seite bestätigt worden sei.

62-jährige Kärntnerin niedergeschlagen und erfroren

Völkermarkt - Nach einem Leichenfund am Mittwoch in einer kleinen Ortschaft im Kärntner Bezirk Völkermarkt hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nun eine Mordermittlung eingeleitet. Die 62-Jährige sei in den Nachtstunden von irgendjemandem am Nachhauseweg niedergeschlagen worden, sie kam nicht mehr weiter und erfror, sagte Behördensprecher Markus Kitz am Freitag auf APA-Anfrage.

Zahl der offenen Stellen erreichte 2022 Rekordwert

Wien - Die Zahl der offenen Stellen hat im vergangenen Jahr einen Rekordwert erreicht. Mit 206.500 Vakanzen im Jahresschnitt meldeten die österreichischen Unternehmen um 41,4 Prozent mehr freie Jobs als im Jahr 2021 und um 61,1 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Auch die Suchdauer der Unternehmen stieg deutlich, wie die Statistik Austria am Freitag berichtete. Die meisten Jobangebote gab es dabei im Dienstleistungsbereich und in der Produktion.

13 Bagger gestohlen: Sieben Verdächtige ausgeforscht

Eisenstadt - Im Burgenland sind sieben mutmaßliche Baustellendiebe ausgeforscht worden, die 13 Bagger, drei Anhänger, diverses Zubehör und Werkzeug in Ostösterreich gestohlen haben sollen. Der Schaden beträgt rund 500.000 Euro, teilte Gerhard Braunschmidt, Leiter des Landeskriminalamts Burgenland, am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Drei Verdächtige befinden sich in Eisenstadt in Untersuchungshaft, nach vier weiteren wird gefahndet.

Kaiser verurteilt blaues "Slowenisierung"-Posting

Klagenfurt/Ljubljana - Nachdem die Freiheitliche Jugend im Kärntner Landtags-Wahlkampf mit einem Posting ("SPÖ abwählen, Slowenisierung Kärntens stoppen!") für Wirbel bis nach Wien und diplomatische Verstimmungen im Nachbarland gesorgt hatte, hat auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) reagiert. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA verurteilte er die Aussagen der blauen Parteijugend "auf das Allerschärfste".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red