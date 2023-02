Republik erhält 10,6 Mio. Euro für falsch restituiertes Bild

Wien - Nachdem das Gustav-Klimt-Gemälde "Apfelbaum II" 2001 fälschlicherweise restituiert wurde, hat sich die Republik Österreich nun auf einen Vergleich mit den Erbinnen und Erben nach der in der Shoah ermordeten Kunstsammlerin Nora Stiasny geeinigt. Diese zahlen 11,3 Mio. Dollar (ca. 10,6 Mio. Euro) an die Republik, wie das Kulturministerium mitteilte. Das Geld fließt in einen künftigen dauerhaften Standort für das Haus der Geschichte Österreich (hdgö).

Überlebende und über 22.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib/Damaskus - Die Arbeit der Helfer im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien ist ein Rennen gegen die Zeit. Vier Tage nach den Beben ist die Zahl der Toten auf mehr als 22.000 gestiegen. In der Türkei wurden bis Freitagnachmittag 18.991 Leichen gezählt, wie Präsident Recep Tayyip Erdogan mitteilte. Mehr als 74.000 Menschen erlitten Verletzungen. In Syrien meldeten die Behörden 3.300 Tote. Tausende mehr werden befürchtet.

Selenskyj appelliert nach Raketenangriffen an NATO

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die neuen Raketenangriffe auf sein Land als "Herausforderung für die NATO" bezeichnet und um Hilfe gebeten. "Das ist Terror, den man stoppen kann und muss", wandte sich der Staatschef am Freitag in einer Videobotschaft aus Kiew an das westliche Militärbündnis. Russland hatte am Freitag Raketen- und Drohnenangriffe auf den Nordosten und Süden der Ukraine gestartet. Es gab landesweiten Luftalarm und Stromausfälle.

RH-Bericht: Asylbehörde setzt Großteil der Empfehlungen um

Wien - Von Februar bis April 2022 überprüfte der Rechnungshof (RH) neben dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) auch das Justiz- und Innenministerium, um den Stand der Umsetzung von Empfehlungen aus seinem Vorbericht zu eruieren. Dabei kam das oberste Kontrollorgan zum Schluss, dass von der Behörde ein großer Teil der an sie gerichteten Empfehlungen umgesetzt wurde. Dadurch konnte etwa die Dauer der Verfahren verringert werden, heißt es in dem am Freitag erschienenen Bericht.

Auto fährt in Jerusalem in Menschenmenge

Jerusalem - In Ost-Jerusalem ist am Freitag ein Auto an einer Bushaltestelle bei einer israelischen Siedlung in eine Menschenmenge gefahren. Dabei seien zwei Menschen getötet worden, darunter ein 6-jähriges Kind, teilte die israelische Polizei mit. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden. Der mutmaßlich palästinensische Attentäter wurde demnach "neutralisiert". Es war zunächst unklar, ob er getötet wurde.

Moldauische Regierungschefin überraschend zurückgetreten

Chisinau - Die proeuropäische Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, hat am Freitagnachmittag dem überraschenden Rücktritt von Regierungschefin Natalia Gavrilita (Partei Aktion und Solidarität - PAS) stattgegeben und umgehende Beratungen mit den Fraktionen zwecks Erteilung des Regierungsauftrags angekündigt.

Kaiser verurteilt blaues "Slowenisierung"-Posting

Klagenfurt/Ljubljana - Nachdem die Freiheitliche Jugend im Kärntner Landtags-Wahlkampf mit einem Posting ("SPÖ abwählen, Slowenisierung Kärntens stoppen!") für Wirbel bis nach Wien und diplomatische Verstimmungen im Nachbarland gesorgt hatte, hat auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) reagiert. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA verurteilte er die Aussagen der blauen Parteijugend "auf das Allerschärfste".

Wiener Börse tendiert mit klaren Verlusten, ATX gibt 1,6 % ab

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag mit Abgaben tendiert. Der ATX notierte um kurz vor 14 Uhr mit minus 1,6 Prozent bei 3.421,06 Punkten. Nachdem in der Früh noch chinesische Erzeugerpreise mit einem überraschenden Rückgang auf einen wohl niedertourig gefahrenen Wirtschaftsmotor Chinas rückschließen ließen, richtet sich am Nachmittag die Aufmerksamkeit vor allem auf die Stimmung der US-Verbraucher. Unter den Einzelwerten gaben hierzulande Erste Group 3,8 Prozent ab.

red