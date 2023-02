Überlebende und über 22.000 Beben-Tote in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib/Damaskus - Die Arbeit der Helfer im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien ist ein Rennen gegen die Zeit. Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist alleine in der Türkei auf 19.338 gestiegen. Mehr als 77.000 Menschen seien verletzt worden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Malatya. Aus Syrien wurden zuletzt 3.384 Tote gemeldet. Somit wurden mindestens 22.722 Todesopfer in beiden Ländern gezählt.

Republik erhält 10,6 Mio. Euro für falsch restituiertes Bild

Wien - Nachdem das Gustav-Klimt-Gemälde "Apfelbaum II" 2001 fälschlicherweise restituiert wurde, hat sich die Republik Österreich nun auf einen Vergleich mit den Erbinnen und Erben nach der in der Shoah ermordeten Kunstsammlerin Nora Stiasny geeinigt. Diese zahlen 11,3 Mio. Dollar (ca. 10,6 Mio. Euro) an die Republik, wie das Kulturministerium mitteilte. Das Geld fließt in einen künftigen dauerhaften Standort für das Haus der Geschichte Österreich (hdgö).

Selenskyj appelliert nach Raketenangriffen an NATO

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nur wenige Stunden nach neuen Hilfszusagen der EU für die Ukraine hat Russland das Land wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. "Die Okkupanten haben Schläge gegen die kritische Infrastruktur geführt", berichtete der Militärgouverneur von Charkiw, Oleh Synehubow, am Freitag. 150.000 Haushalte seien ohne Strom. Auch aus anderen Regionen wurden Einschläge gemeldet. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Raketenangriffe auch als "Herausforderung für die NATO".

Zwei Tote bei Anschlag mit Auto in Ost-Jerusalem

Jerusalem - Ein palästinensischer Attentäter ist in Ost-Jerusalem an einer Bushaltestelle in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens zwei Menschen getötet. Darunter sei auch ein sechsjähriges Kind, teilte die israelische Polizei am Freitag mit. Bei dem zweiten Toten handelt es sich um einen 20 Jahre alten Mann. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt. Der Attentäter - ein 31 Jahre alter Palästinenser - wurde nach Angaben der Polizei getötet.

Missbrauchsverdacht in Pflegeheim bestätigte sich nicht

Graz - Gegen einen Mitarbeiter eines Pflegeheims nördlich von Graz ist wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs zumindest einer Bewohnerin, wegen Quälens und Vernachlässigens wehrloser Personen und anderer Vorwürfe ermittelt worden. Staatsanwalt Christian Kroschl bestätigte am Freitag zunächst einen Bericht der "Kleinen Zeitung". Der Heimbetreiber indessen dementierte. Am Nachmittag traf dann ein Bericht der Kriminalpolizei ein: Die Vorwürfe haben sich nicht bestätigt.

Starkregen in Mosambik bedroht 14.000 Menschen

Maputo - Starker Regen hat für Überflutungen Tausender Häuser in der Region um Maputo gesorgt, der Hauptstadt von Mosambik im Süden Afrikas. 14.000 Menschen seien von den mehrtägigen schweren Regenfällen betroffen, vier Menschen seien bereits umgekommen, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Nationalen Instituts für Katastrophenmanagement (INGD). Mindestens 2.800 Häuser seien überflutet worden.

FBI durchsucht Haus von ehemaligem US-Vizepräsidenten Pence

Washington - Nach dem Fund geheimer Regierungsdokumente im Privathaus des ehemaligen US-Vizepräsidenten Mike Pence hat die Bundespolizei FBI Medienberichten zufolge das Anwesen durchsucht. Der frühere Vize unter Präsident Donald Trump befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Haus im US-Bundesstaat Indiana, dafür aber einer seiner Anwälte, berichtete der Sender CNN am Freitag.

Kaiser verurteilt blaues "Slowenisierung"-Posting

Klagenfurt/Ljubljana - Nachdem die Freiheitliche Jugend im Kärntner Landtags-Wahlkampf mit einem Posting ("SPÖ abwählen, Slowenisierung Kärntens stoppen!") für Wirbel bis nach Wien und diplomatische Verstimmungen im Nachbarland gesorgt hatte, hat auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) reagiert. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA verurteilte er die Aussagen der blauen Parteijugend "auf das Allerschärfste".

