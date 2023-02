Neues Geheimmaterial bei Trump und Pence entdeckt

Washington - In der Affäre um geheime Regierungsdokumente in den USA werden immer neue Details bekannt. So soll das Team des ehemaligen Präsidenten Donald Trump Medienberichten zufolge weiteres Geheimmaterial an die Justiz übergeben haben. Auch bei Trumps ehemaligem Vize Mike Pence gab es einen neuen Fund: Bei der Durchsuchung seines Privathauses entdeckten FBI-Ermittler am Freitag ein weiteres geheimes Regierungsdokument.

Nur mehr wenige Lebende aus Bebentrümmern geborgen

Istanbul/Berlin/Gaziantep - Die Zahl der Erdbebentoten in der Türkei und Syrien steigt unaufhörlich weiter. Helfer bergen inzwischen fast nur noch Leichen: Dennoch konnten laut Vize-Präsident Fuat Oktay in den vergangenen 24 Stunden landesweit noch 67 Menschen lebend aus dem Schutt gezogen werden. So gibt es noch berührenden Einzelschicksale mit glücklichem Ende. Unterdessen plant Berlin Visaerleichterungen für die Einreise vom Erdbeben Betroffener Personen nach Deutschland.

Erneut Massenkundgebungen in Frankreich gegen Pensionsreform

Paris - In Frankreich werden am Samstag erneut landesweit Hunderttausende Menschen erwartet, die gegen die geplante Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron demonstrieren wollen. Zum vierten Mal mobilisieren die Gewerkschaften gegen die Pläne der Regierung zu einem Anheben des Pensionseintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Bereits jetzt arbeiten viele Menschen länger, wenn sie mit Erreichen der Altersgrenze noch nicht lange genug für eine abschlagsfreie Pension eingezahlt haben.

USA schossen fliegendes Objekt über Alaska ab

Washington - Die US-Luftwaffe hat am Freitag ein weiteres "Flugobjekt" über amerikanischem Territorium abgeschossen - doch viele Fragen zu dem Vorfall sind weiterhin offen. So blieb zunächst unklar, wo das Flugobjekt hergekommen war und welchem Zweck es diente. Es habe keine Überwachungsausrüstung gehabt, berichtete der Sender CNN am Abend (Ortszeit) unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter.

Stromversorgung in der Ukraine größtenteils gesichert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz der "massiven" russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur am Freitag ist die Energieversorgung im Land nach Angaben der Regierung größtenteils gesichert. "Russische Terroristen haben heute erneut massive Angriffe auf die Energie-Infrastruktur gestartet", erklärte am Abend Ministerpräsident Denys Schmyhal. "Trotz des Terrors hat die große Mehrheit der Ukrainer weiter Heizung, Wasser und Strom."

FBI findet Geheimdokument in Haus von Ex-US-Vize Pence

Washington - Bei der Durchsuchung des Privathauses des ehemaligen US-Vizepräsidenten Mike Pence haben Ermittler der US-Bundespolizeit FBI ein weiteres geheimes Regierungsdokument gefunden. Die Durchsuchung am Freitag habe fünf Stunden gedauert, zitierte der Sender Fox News den Pence-Berater Devin O'Malley. Dabei sei ein Dokument sichergestellt worden, das als Verschlusssache markiert sei. Außerdem seien sechs weitere Seiten ohne eine solche Markierung gefunden worden.

"Tim und Struppi"-Titelblatt für 2,16 Mio. Euro versteigert

Paris - Bei der Versteigerung einer Zeichnung des Comic-Zeichners Herg� ist am Freitag in Paris die Rekordsumme von rund 2,16 Millionen Euro erzielt worden. Das Titelblatt für den Comic "Tim und Struppi in Amerika" habe damit einen "Weltrekord für eine Originalzeichnung von Herg� in Schwarz-Weiß" erzielt, erklärte das Auktionshaus Artcurial bei der Bekanntgabe des Erlöses. Die Zeichnung gilt aufgrund ihrer ungewöhnlich großen Maße von 52,3 mal 36 Zentimetern als besonders wertvoll.

Ire zehn Jahre nach Home-Invasion in Ried verurteilt

Ried im Innkreis - Knapp zehn Jahre nach einer brutalen Home-Invasion bei einem Unternehmerehepaar in Ried im Innkreis ist am Freitag ein Verdächtiger wegen schweren Raubes und Freiheitsentziehung zu einer Zusatzstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Der Mann, der durch Handy-Rufdaten und eine Zeugenaussage belastet wird, hatte vehement bestritten, mit der Sache etwas zu tun zu haben. Zwei Täter wurden bereits früher verurteilt, ein weiterer Verdächtiger ist in Belgien in Strafhaft.

