Über 24.000 Tote nach Erdbeben an türkisch-syrischer Grenze

Istanbul/Gaziantep/Idlib - Die Zahl der Toten nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf über 24.000 gestiegen. Allein in den betroffenen Gebieten in der Türkei wurden 20.665 Tote geborgen, wie die Katastrophenschutzbehörde AFAD Samstag früh mitteilte. In Syrien wurden mehr als 3.500 Todesopfer gemeldet. Viele Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst.

Neues Geheimmaterial bei Trump und Pence entdeckt

Washington - In der Affäre um geheime Regierungsdokumente in den USA werden immer neue Details bekannt. So soll das Team des ehemaligen Präsidenten Donald Trump Medienberichten zufolge weiteres Geheimmaterial an die Justiz übergeben haben. Auch bei Trumps ehemaligem Vize Mike Pence gab es einen neuen Fund: Bei der Durchsuchung seines Privathauses entdeckten FBI-Ermittler am Freitag ein weiteres geheimes Regierungsdokument.

Wagner-Chef bekräftigt Bedeutung der Einnahme Bachmuts

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte müssen laut dem Chef der russischen Söldnergruppe Wagner die Stadt Bachmut einnehmen, um ihren Feldzug fortzusetzen. "Bachmut wird benötigt, damit unsere Truppen ungestört operieren können", sagte Jewgeni Prigoschin gegenüber einem russischen Militärkorrespondenten in einem seiner seltenen Interviews, das am Freitag veröffentlicht wurde. Man stöße aber auf den erbitterten Widerstand der ukrainischen Verteidiger.

Erneut Massenkundgebungen in Frankreich gegen Pensionsreform

Paris - In Frankreich werden am Samstag erneut landesweit Hunderttausende Menschen erwartet, die gegen die geplante Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron demonstrieren wollen. Zum vierten Mal mobilisieren die Gewerkschaften gegen die Pläne der Regierung zu einem Anheben des Pensionseintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Bereits jetzt arbeiten viele Menschen länger, wenn sie mit Erreichen der Altersgrenze noch nicht lange genug für eine abschlagsfreie Pension eingezahlt haben.

Postauto stürzt in Vorarlberg 190 Meter über steilen Abhang

Bregenz - Ein 34-jähriger Brief- und Paketzusteller ist am Freitagnachmittag in Lingenau (Bregenzerwald) mit seinem Dienstfahrzeug über einen steilen Abhang abgestürzt. Laut Polizei überschlug sich der Pkw mehrmals. Dem Mann gelang es, während des Absturzes durch die offene Fahrertüre zu springen. Er blieb jedoch an der Türe hängen und wurde etwa 70 Meter mitgeschleift. Nach 190 Metern kam das Auto zum Stillstand. Der 34-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

USA schossen fliegendes Objekt über Alaska ab

Washington - Die US-Luftwaffe hat am Freitag ein weiteres "Flugobjekt" über amerikanischem Territorium abgeschossen - doch viele Fragen zu dem Vorfall sind weiterhin offen. So blieb zunächst unklar, wo das Flugobjekt hergekommen war und welchem Zweck es diente. Es habe keine Überwachungsausrüstung gehabt, berichtete der Sender CNN am Abend (Ortszeit) unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter.

