Über 24.000 Tote nach Erdbeben - Heer kann nicht mehr helfen

Istanbul/Gaziantep/Idlib - Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien mit bereits über 24.000 Toten hat das österreichische Bundesheer seine Rettungsaktionen aufgrund einer zunehmend schwierigen Sicherheitslage einstellen müssen. "Der erwartbare Erfolg einer Lebendrettung steht in keinem vertretbaren Verhältnis zu dem Sicherheitsrisiko", sagte Oberstleutnant Pierre Kugelweis Samstagvormittag der APA.

Mehrheit der Österreicher weiter gegen Tempo 100

Wien - Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher lehnt ein Tempolimit auf 100 km/h auf den Autobahnen ab. 37 Prozent sind strikt, weitere 22 Prozent sind eher dagegen, wie eine aktuellen Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research für die aktuelle Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" zeigt. Nur 16 Prozent würden die Temporeduktion aus Klimaschutzgründen "sehr" begrüßen, weitere 21 Prozent sind "eher" dafür. Fünf Prozent zeigten sich unentschlossen.

Neues Geheimmaterial bei Trump und Pence entdeckt

Washington - In der Affäre um geheime Regierungsdokumente in den USA werden immer neue Details bekannt. So soll das Team des ehemaligen Präsidenten Donald Trump Medienberichten zufolge weiteres Geheimmaterial an die Justiz übergeben haben. Auch bei Trumps ehemaligem Vize Mike Pence gab es einen neuen Fund: Bei der Durchsuchung seines Privathauses entdeckten FBI-Ermittler am Freitag ein weiteres geheimes Regierungsdokument.

Postauto stürzt in Vorarlberg 190 Meter über steilen Abhang

Bregenz - Ein 34-jähriger Brief- und Paketzusteller ist am Freitagnachmittag in Lingenau (Bregenzerwald) mit seinem Dienstfahrzeug über einen steilen Abhang abgestürzt. Laut Polizei überschlug sich der Pkw mehrmals. Dem Mann gelang es, während des Absturzes durch die offene Fahrertüre zu springen. Er blieb jedoch an der Türe hängen und wurde etwa 70 Meter mitgeschleift. Nach 190 Metern kam das Auto zum Stillstand. Der 34-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

