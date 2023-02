Fast 26.000 Tote nach Erdbeben - Heer kann wieder helfen

Istanbul/Gaziantep/Idlib - Die Suche nach Verschütteten im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien wird immer schwieriger. Die Hoffnung, fünf Tage nach dem verheerenden Beben mit bereits fast 26.000 Toten noch Überlebende aus den Trümmern zu retten, schwindet mit jeder Minute mehr. Zudem musste etwa das österreichische Bundesheer seine Rettungsaktionen aufgrund einer zunehmend schwierigen Sicherheitslage drastisch reduzieren. Indes gab es in der Türkei Festnahmen wegen mutmaßlicher Fahrlässigkeit.

Zehntausende erneut bei Demo gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - Zehntausende Israelis haben nach Medienberichten den sechsten Samstagabend in Folge in Tel Aviv und anderen Städten gegen den Kurs der rechts-religiösen Regierung protestiert. In der Küstenstadt Tel Aviv marschierten Demonstranten mit israelischen Flaggen durch die Straßen. In einer Schweigeminute gedachten sie der drei Opfer eines palästinensischen Anschlags am Freitag in Ost-Jerusalem.

Erneut Massenkundgebungen in Frankreich gegen Pensionsreform

Paris - In Frankreich haben am Samstag in etlichen Städten erneut Hunderttausende Menschen gegen die geplante Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Zum vierten Mal hatten die Gewerkschaften zu Protesten gegen die Pläne der Regierung für eine Anhebung des Pensionsantrittsalters von 62 auf 64 Jahre aufgerufen. Nach Angaben des Innenministeriums beteiligten sich landesweit 963.000 Menschen an den Protesten, die Gewerkschaften sprachen von 2,5 Millionen Teilnehmern.

Moskau: Schienentransport westlicher Waffen blockiert

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland hat mit seinen jüngsten Raketenangriffen auf die Ukraine nach eigenen Angaben auch Schienenwege für den Transport westlicher Waffen, Munition und Reserven in die Kampfzone blockiert. Das Verteidigungsministerium in Moskau machte am Samstag keine Angaben dazu, wo genau der Bahntransport blockiert worden sei. Allerdings hieß es im täglichen Militärbulletin, dass bei dem "massiven Schlag" mit Raketen und Drohnen am Freitag alle Ziele erreicht worden seien.

Achtjähriger nach Anschlag in Jerusalem gestorben

Jerusalem - Nach dem Anschlag eines Palästinensers auf Israelis an einer Bushaltestelle in Ost-Jerusalem ist ein weiteres Kind gestorben. Der Achtjährige sei seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen, teilte ein Sprecher des Krankenhauses Shaarei Zedek am Samstagabend in Jerusalem mit. Damit stieg die Zahl der Opfer auf drei. Unterdessen wurde am Samstag bei einer Konfrontation mit israelischen Siedlern im besetzten Westjordanland ein 27-jähriger Palästinenser getötet.

Präsidentenwahl wird auf Zypern in Stichwahl entschieden

Nikosia - In der Republik Zypern wird am Sonntag bei einer Stichwahl ein neuer Präsident gewählt. Der direkt vom Volk gewählte Präsident bestellt und führt die Regierung auf Zypern. Favorit ist laut Umfragen der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis. Der pro-europäische Mitte-Rechts-Politiker kam in der ersten Runde auf 32 Prozent der Stimmen. Chancen werden aber auch dem hauptsächlich von der linken Partei unterstützten Ex-Diplomaten Andreas Mavrogiannis eingeräumt.

Berlin wiederholt Parlamentswahl

Berlin - Die wegen zahlreicher Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärte Berliner Parlamentswahl von 2021 wird am Sonntag wiederholt. 2,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, das Abgeordnetenhaus der deutschen Hauptstadt neu zu wählen. Gewählt werden außerdem die Vertretungen der zwölf Stadtbezirke. Berlin ist ein eigenes deutsches Bundesland.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red